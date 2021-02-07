谷關旅遊中繼站入關博物館今開幕 大人小孩都適合

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合觀光局「PLUS 19 台灣溫泉鄉」計畫，提供谷關遊客中心為示範點，由知名策展人陳宣誠與鄒駿昇歷時半年重新規劃，發掘谷關溫泉區在地生態資源特色，重塑遊客中心內部空間與周邊步道軟硬體設施，將遊客中心打造成為谷關「入關博物館」，入關博物館今天開幕，立刻吸引遊客參觀看導覽。

參山處代理處長曹忠猷表示，谷關遊客中心能獲觀光局選為「PLUS 19 台灣溫泉鄉」第一個計畫示範點，在地業者與民眾都很期待，因為谷關地區擁有獨特的「山・嵐・霧」美景，生態山林資源豐富，溫泉美食與原民文化也都有其獨特性及吸引力。

這次博物館計畫透過導入藝術美學、梳理觀光資源脈絡，輔以地方創生、文化加值等方向，以遊客中心為策展場地，並將周邊動線、指標重新設計創作，除了遊客中心提供資訊與休憩的既有功能，將額外賦予讓到訪溫泉之鄉的旅人深刻體會在地魅力的重要媒介，期能將歷史悠久的谷關溫泉區品牌注入嶄新元素。

台中市溫泉觀光協會榮譽理事長羅進洲表示，谷關遊客中心位於溫泉區中心點，假日遊客眾多有其特殊與重要性，但以往內部溫泉主題介紹與戶外的谷關溫泉公園比較缺少兒童遊憩空間，這次重新打造的入關博物館內部多了讓親子遊客閱讀繪本、童書的休憩空間，期待透過越來越多的全齡友善遊憩設施，能吸引更多年輕族群、親子旅客來谷關泡湯。

今天到場的遊客陳先生說，很幸運能見證入關博物館重新改裝開幕，一進入博物館明顯感覺到新穎活潑的氛圍，不像一般博物館那麼枯燥沈悶，每樓層以介紹谷關當地生態及植物來區分。館內極簡的風格十分舒服沒有壓力，連小朋友都很喜歡，不會覺得無聊。