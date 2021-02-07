彰化花壇顧家助貧22年不間斷 送香腸還保證不用萊豬

就是一份照顧弱勢者的初心，讓彰化縣議員顧黃水花及夫婿前花壇鄉長顧金土，帶領兒子現任花壇鄉長顧勝敏及女兒花壇鄉農會總幹事顧碧琪，已連續22年在春節前都會準備豐富的愛心物資，發放給鄉內低收入戶、獨居老人，讓他們能好過年，而為了讓受助者吃得健康，發放的香腸一定使用台灣豬，絕不會讓他們吃到萊豬，危害健康。

今天上午10時在花壇鄉仁佑診所前，堆滿了包括白米、香腸及油品等愛心物質，包括顧金土、顧黃水花、顧勝敏及顧碧琪都忙著招呼，並帶領著工作人員，將愛心物資分送給203戶低收入戶及獨居老人，讓他們提前感受到過年的氣氛，場面溫馨。

顧金土及 顧黃水花夫婦年輕時生活困苦， 常接受很多人的幫忙與關心，而當他們有能力幫助別人的時候，即無時無刻以飲水思源感恩的心情，時常來幫助別人，除了臨時急難救助外，也都會在春節前，舉辦寒冬送暖的慰問活動，包括圍爐及發放愛心物資，就算兒子顧勝敏當上鄉長、女兒顧碧琪擔任鄉農會總幹事，仍持續不斷，至今已經22載。

不過，今年因疫情因素，配合政府防疫政策，取消了中午的圍爐，讓顧家人一直對弱勢民眾說抱歉，讓他們少吃了一頓熱騰騰的餐宴，顧黃水花及顧勝敏都說，只要疫情好轉，仍會補請大家。

顧黃水花說，送的香腸及油品等，希望大家不要棄嫌，而他們送的物資也絕對不會隨便，尤其送的香腸使用的一定是台灣豬，她事前都向肉品市場交代，好好幫忙把關，絕對不會用便宜的萊豬，讓大家吃進肚子裡。