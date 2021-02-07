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台中5年集中燒1.5萬噸紙錢冠全國 市府：心意足防空汙
台中市政府從2012年起推動「紙錢集中燒」政策，鼓勵市民將紙錢交給各區清潔隊免費清運，載送至設有空汙防制設備的焚化爐集中處理，2016年到2020年每年集中收運平均3000噸，數量全國最多。環保局長陳宏益指出，焚化廠燒紙錢前，均請法師淨爐祈福，民眾可安心。
環保局長陳宏益表示，傳統宗教信仰在春節拜拜不能免俗燒金紙，市府9來持續鼓勵宮廟團體、民眾把紙錢統一收運，送至焚化爐集中處理。
市府民政局力推「四少一功德」及「以米代金」等多元公益環保政策，去年進一步與四大超商合作建置「以功代金」呼籲民眾把燒金紙的錢捐款助弱勢；另農業局也與在地農會合作推動「以花代香」多家廟宇共同響應，照顧在地花農，也讓台中空氣品質更清新。
環保局指出，為鼓勵民眾紙錢集中燒，市府尊重傳統習俗，每年在春節、清明節及中元節舉行淨爐法會，由法師在焚化廠進行淨爐祈福儀式，呼籲民眾及寺廟祭祀神明及祖先，多採用鮮花素果、徒手祭拜等方式，共同響應環保，為空品盡分心力。
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