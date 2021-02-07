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彰化家扶年菜達標 3千多名弱勢童年夜飯有著落
彰化家扶中心在過年前為3千多名家扶兒募年菜，今年因逢新冠肺炎疫情衝擊，景氣影響下，偏遠鄉鎮募款一度掛零，地方民間團體得知後慷慨解囊，二林鎮公所也加碼支持，終於完成募款目標，讓受助家庭都能擁有5菜1湯的年夜菜。
彰化家扶中心最近陸續分送年菜，部分受助家庭今天到秀水益源古厝提早體驗過年氣氛，品嘗古早味零嘴，並在主宅大院「呷辦桌」，彰化縣長王惠美也到場送上小福袋，祝福家長孩子過好年，王惠美說，彰化家扶每年必須照顧3千多名孩童，過年前需募得200多萬的年菜經費，讓6千多名親子可以吃到圍爐年菜，各界支持下才能達標。
彰化家扶中心主任王震光今天打扮成角頭，象徵古代保護地方的人物，他說，受助家庭過年有的頂多只吃火鍋，用料也很陽春，沒有過節氣氛，大家都很期待每年收到年菜，幾年前年菜募款金額大爆發，海內外募得5、6百萬，一年的募款足以供應連續幾年的年菜經費，但去年開始持續需要各界幫忙才能完成年菜目標，今年因逢疫情，募款不易，幸好民間組織與公司支持，讓家扶兒家庭都能享用圍爐佳餚。
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