彰化家扶年菜達標 3千多名弱勢童年夜飯有著落

彰化家扶中心在過年前為3千多名家扶兒募年菜，今年因逢新冠肺炎疫情衝擊，景氣影響下，偏遠鄉鎮募款一度掛零，地方民間團體得知後慷慨解囊，二林鎮公所也加碼支持，終於完成募款目標，讓受助家庭都能擁有5菜1湯的年夜菜。

彰化家扶中心最近陸續分送年菜，部分受助家庭今天到秀水益源古厝提早體驗過年氣氛，品嘗古早味零嘴，並在主宅大院「呷辦桌」，彰化縣長王惠美也到場送上小福袋，祝福家長孩子過好年，王惠美說，彰化家扶每年必須照顧3千多名孩童，過年前需募得200多萬的年菜經費，讓6千多名親子可以吃到圍爐年菜，各界支持下才能達標。