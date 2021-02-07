春節走春 搭「迴遊阿罩霧」假日觀光巴士有好康

交通部觀光局參山國家風景區管理處推出的「迴遊阿罩霧」假日觀光巡迴巴士，14日大年初三開始售票營運；當天恰逢西洋情人節，參山處特別推出「幸福開駛」限定優惠。也就是14、15日兩天的巡迴巴士現場購買只要100元，不但原本即有的一日無限次搭乘和憑票即贈送霧峰香米。

另還贈送霧峰農會酒莊VIP優惠券，以及參觀霧峰林家宮保第、頤圃、台灣現代音樂鈴博物館、921地震教育園區等景點，只要出示票卷，還可獲贈送限量幸福好禮。

代理處長曹忠猷說，霧峰人文薈萃，觀光景點相當豐富，歡迎民眾搭乘霧峰假日觀光巡迴巴士來走春過節，且14、15、16、20、21日每天前100名上車遊客，還可獲得牛年開運紅包，送完為止。

且14、15日遊客前往霧峰農會酒莊與光復新村就有機會遇到「愛神邱比特」工作人員，除了可以用半價購得一日無限次搭乘巡迴巴士車票，並可獲幸福小禮，以及各項好禮優惠活動。

曹忠猷說，霧峰假日觀光巡迴巴士成功串連霧峰各地，讓遊客免開車就能輕鬆玩遍許多好玩又具知識性的景點。例如日本小樽音樂盒博物館是台灣唯一製作音樂盒機芯的工廠，不僅可以欣賞到各式古典音樂盒收藏，也能體驗音樂鈴DIY的樂趣。以往遊客以團客為主，在巡迴巴士試營運時，散客詢問度多了2成，期待14日正式營運之後能帶來更多的觀光人潮。

另外，霧峰林家宮保第園區是許多遊客的首選，但古蹟周邊巷道窄小停車位供不應求，巡迴巴士營運後可以紓解遊客停車需求，讓遊客將愛車停在921地震教育園區聯外停車場等周邊地區，再搭乘巡迴巴士輕鬆遊玩。