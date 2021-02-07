春節連假人流管制 高美濕地木棧道最多900人

春節連假將到，台中市政府持續拉緊防疫線，配合中央流行疫情指揮中心加強景點人流管制措施，其中高美濕地木棧道將於2月10日至16日進行人流管制措施，以900人為限，採「1進1出」，每天下午5點30分關閉，現場巡守人員將進行管制及清場。

台中市農業局表示，雖然高美濕地木棧道是室外場域，但市府防疫不鬆懈，春節連假期間2月10日至16日，高美濕地人流管制上限900人，採「1進1出」方式，另因春節連假期間日落時間為下午5點50分，為維護民眾安全，木棧道於下午5點30分關閉，將由現場巡守人員管制及清場。