快訊

國家警報連發原因找到了 氣象局：發布系統今年增為3套

白飯和炒飯哪種讓血糖飆升？ 答案跟你想的不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假人流管制 高美濕地木棧道最多900人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
春節連假人流管制，台中高美濕地木棧道最多900人。圖／台中市農業局提供
春節連假人流管制，台中高美濕地木棧道最多900人。圖／台中市農業局提供

春節連假將到，台中市政府持續拉緊防疫線，配合中央流行疫情指揮中心加強景點人流管制措施，其中高美濕地木棧道將於2月10日至16日進行人流管制措施，以900人為限，採「1進1出」，每天下午5點30分關閉，現場巡守人員將進行管制及清場。

台中市農業局表示，雖然高美濕地木棧道是室外場域，但市府防疫不鬆懈，春節連假期間2月10日至16日，高美濕地人流管制上限900人，採「1進1出」方式，另因春節連假期間日落時間為下午5點50分，為維護民眾安全，木棧道於下午5點30分關閉，將由現場巡守人員管制及清場。

農業局呼籲，民眾前往高美濕地前，可至「高美野生動物保護區生態網」查詢當日木棧道開放時間，也可至「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」查看即時人潮影像。為自身及他人健康安全，到觀光景點應戴上口罩、與他人保持適當社交距離，並遵守現場管制措施。

春節連假人流管制，台中高美濕地木棧道最多900人。圖／台中市農業局提供
春節連假人流管制，台中高美濕地木棧道最多900人。圖／台中市農業局提供

高美濕地

延伸閱讀

台中市觀旅局提供春節遊行程 海線祈福景點多

雲嘉南景點防疫 春節人流管控

盧秀燕訪視烏日菜市場 宣導防疫「戴口罩過好年」

國中會考擬恢復英聽 心測中心4月前公布防疫措施

相關新聞

春節走春 搭「迴遊阿罩霧」假日觀光巴士有好康

交通部觀光局參山國家風景區管理處推出的「迴遊阿罩霧」假日觀光巡迴巴士，14日大年初三開始售票營運；當天恰逢西洋情人節，參...

春節連假人流管制 高美濕地木棧道最多900人

春節連假將到，台中市政府持續拉緊防疫線，配合中央流行疫情指揮中心加強景點人流管制措施，其中高美濕地木棧道將於2月10日至...

助菩薩寺尼泊爾建校 畫家陳正隆創作義賣31幅作品

水墨畫家陳正隆，為了幫助大里菩薩寺在尼泊爾興辦菩薩沙彌學院，特別以菩薩寺為題材，並以寺內植物的根莖葉等為筆，創作出31幅...

台中市觀旅局提供春節遊行程 海線祈福景點多

下周就是春節，台中市府觀光旅遊局規劃台中海線景點祈福之旅行程，相關旅遊資訊提供給大家連假出遊參考，祈福參拜還可到國際知名...

台中宮原眼科變景點 太陽餅有博物館

台中市是縱貫線重鎮，南北二路的美食齊聚，沿著各鐵路車站發展的傳統市場裡，有許多令老饕垂涎的美食。

風雲社團／新住民姊妹 長照生力軍

南投縣新媳婦關懷協會近來從關懷新住民，轉型為協助新住民就業及創業，近幾年來，更投入最夯的長照服務，培訓出近50名新住民姊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。