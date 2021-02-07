快訊

國家警報連發原因找到了 氣象局：發布系統今年增為3套

白飯和炒飯哪種讓血糖飆升？ 答案跟你想的不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助菩薩寺尼泊爾建校 畫家陳正隆創作義賣31幅作品

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
陳正隆習畫、教畫多年，目前跟隨菩薩寺住持慧光法師修習佛法，並特別花了3個月時間，就以菩薩寺的一景一物為創作題材。記者黃寅／攝影
陳正隆習畫、教畫多年，目前跟隨菩薩寺住持慧光法師修習佛法，並特別花了3個月時間，就以菩薩寺的一景一物為創作題材。記者黃寅／攝影

水墨畫家陳正隆，為了幫助大里菩薩寺在尼泊爾興辦菩薩沙彌學院，特別以菩薩寺為題材，並以寺內植物的根莖葉等為筆，創作出31幅現代水墨作品，目前正在菩薩寺義賣展出，展期至28 日，歡迎大家可以在過年期間前往。

大年初一、初三的中午12時到下午5時，陳正隆在菩薩寺也舉辦水墨市集的活動，歡迎有興趣的市民可以前往磨墨、靜心、寫心，自己畫一張畫送給自己，費用隨喜，也都用於捐助尼泊爾建校。

陳正隆習畫、教畫多年，目前跟隨菩薩寺住持慧光法師修習佛法。為了此次展出，他特別花了3個月時間，就以菩薩寺的一景一物為創作題材，而且以寺內的根莖葉為筆進行創作。

他說，像是入口的水流、梅花樹、竹子、牆上的爬牆虎都是他創作的題材，最主要是想傳達自然界和諧共生的狀態。而且，他從2015年開始就以植物的根莖葉為筆進行創作，因為此次是為了替菩薩寺募款，所以也就以菩薩寺做為創作題材，且創作時使用的根莖葉也都就地取材。

菩薩寺住持慧光法師指出，籌建中的菩薩沙彌學院，位於尼泊爾首府加德滿都，去年動工剛要打地基，就碰到新冠肺炎疫情而延宕。因是山坡地，目前正在興建6米高的擋水牆，待完成水土保持，即可展開第一期規畫。

他說，尼泊爾疫情嚴重，經濟民生都出問題，為此帶領24位小沙彌投入慈善佈施工作，關懷奧援的對象甚至擴及政府單位。尼泊爾雖是佛的出生地，但因貧窮，不少孩子失學，對佛缺乏了解及認識；他帶領台灣的佛教團體進入尼泊爾，把佛法傳回去，這些年來已經讓更多人了解了佛教，也重新認識了佛。

菩薩寺住持慧光法師籌建中的菩薩沙彌學院，位於尼泊爾首府加德滿都。記者黃寅／攝影
菩薩寺住持慧光法師籌建中的菩薩沙彌學院，位於尼泊爾首府加德滿都。記者黃寅／攝影
陳正隆以菩薩寺寺前入口的水流等做為創作題材。記者黃寅／攝影=
陳正隆以菩薩寺寺前入口的水流等做為創作題材。記者黃寅／攝影=
菩薩寺住持慧光法師籌建中的菩薩沙彌學院，位於尼泊爾首府加德滿都。記者黃寅／攝影
菩薩寺住持慧光法師籌建中的菩薩沙彌學院，位於尼泊爾首府加德滿都。記者黃寅／攝影
陳正隆習畫、教畫多年，目前跟隨菩薩寺住持慧光法師修習佛法，並特別花了3個月時間，就以菩薩寺的一景一物為創作題材。記者黃寅／攝影
陳正隆習畫、教畫多年，目前跟隨菩薩寺住持慧光法師修習佛法，並特別花了3個月時間，就以菩薩寺的一景一物為創作題材。記者黃寅／攝影

延伸閱讀

台東警界書法家鄭世華義賣春聯 捐助聖心老人日照中心

尚缺200多萬助學金 北台南家扶今明7處郵局義賣

8旬情報員爺爺手寫春聯 獨立書店圓夢擺攤義賣

彰化愛心義賣把握今天 10元起跳來掏寶

相關新聞

春節走春 搭「迴遊阿罩霧」假日觀光巴士有好康

交通部觀光局參山國家風景區管理處推出的「迴遊阿罩霧」假日觀光巡迴巴士，14日大年初三開始售票營運；當天恰逢西洋情人節，參...

春節連假人流管制 高美濕地木棧道最多900人

春節連假將到，台中市政府持續拉緊防疫線，配合中央流行疫情指揮中心加強景點人流管制措施，其中高美濕地木棧道將於2月10日至...

助菩薩寺尼泊爾建校 畫家陳正隆創作義賣31幅作品

水墨畫家陳正隆，為了幫助大里菩薩寺在尼泊爾興辦菩薩沙彌學院，特別以菩薩寺為題材，並以寺內植物的根莖葉等為筆，創作出31幅...

台中市觀旅局提供春節遊行程 海線祈福景點多

下周就是春節，台中市府觀光旅遊局規劃台中海線景點祈福之旅行程，相關旅遊資訊提供給大家連假出遊參考，祈福參拜還可到國際知名...

台中宮原眼科變景點 太陽餅有博物館

台中市是縱貫線重鎮，南北二路的美食齊聚，沿著各鐵路車站發展的傳統市場裡，有許多令老饕垂涎的美食。

風雲社團／新住民姊妹 長照生力軍

南投縣新媳婦關懷協會近來從關懷新住民，轉型為協助新住民就業及創業，近幾年來，更投入最夯的長照服務，培訓出近50名新住民姊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。