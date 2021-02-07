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助菩薩寺尼泊爾建校 畫家陳正隆創作義賣31幅作品
水墨畫家陳正隆，為了幫助大里菩薩寺在尼泊爾興辦菩薩沙彌學院，特別以菩薩寺為題材，並以寺內植物的根莖葉等為筆，創作出31幅現代水墨作品，目前正在菩薩寺義賣展出，展期至28 日，歡迎大家可以在過年期間前往。
大年初一、初三的中午12時到下午5時，陳正隆在菩薩寺也舉辦水墨市集的活動，歡迎有興趣的市民可以前往磨墨、靜心、寫心，自己畫一張畫送給自己，費用隨喜，也都用於捐助尼泊爾建校。
陳正隆習畫、教畫多年，目前跟隨菩薩寺住持慧光法師修習佛法。為了此次展出，他特別花了3個月時間，就以菩薩寺的一景一物為創作題材，而且以寺內的根莖葉為筆進行創作。
他說，像是入口的水流、梅花樹、竹子、牆上的爬牆虎都是他創作的題材，最主要是想傳達自然界和諧共生的狀態。而且，他從2015年開始就以植物的根莖葉為筆進行創作，因為此次是為了替菩薩寺募款，所以也就以菩薩寺做為創作題材，且創作時使用的根莖葉也都就地取材。
菩薩寺住持慧光法師指出，籌建中的菩薩沙彌學院，位於尼泊爾首府加德滿都，去年動工剛要打地基，就碰到新冠肺炎疫情而延宕。因是山坡地，目前正在興建6米高的擋水牆，待完成水土保持，即可展開第一期規畫。
他說，尼泊爾疫情嚴重，經濟民生都出問題，為此帶領24位小沙彌投入慈善佈施工作，關懷奧援的對象甚至擴及政府單位。尼泊爾雖是佛的出生地，但因貧窮，不少孩子失學，對佛缺乏了解及認識；他帶領台灣的佛教團體進入尼泊爾，把佛法傳回去，這些年來已經讓更多人了解了佛教，也重新認識了佛。
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