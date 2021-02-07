台中市觀旅局提供春節遊行程 海線祈福景點多

下周就是春節，台中市府觀光旅遊局規劃台中海線景點祈福之旅行程，相關旅遊資訊提供給大家連假出遊參考，祈福參拜還可到國際知名的高美濕地景點看夕陽。

觀旅局表示，推薦行程首先到大甲鐵砧山風景特定區，鐵砧山因外貌形似打鐵砧而得名，曾名列中部八景之一，近年以親子共享、人文歷史、自然景觀及運動野營等為主題而成為假日旅遊之首選，有許多知名景點座落其中，如劍井、國姓廟、雕塑公園、國軍紀念公園、永信運動公園等，適合全家大小一同出遊。

接著可到各大廟宇祈福拜年，如大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、沙鹿玉皇殿等，其中鎮瀾宮的紫羅蘭翡翠媽祖和地下一樓媽祖文化館中的黃金媽祖為鎮殿之寶，為新的一年祈求闔家平安與幸福健康；參拜完可到大甲老街品嚐在地美食，如粉腸、水煎包、芋圓綜合冰、芋泥西米露、綠豆沙、楊桃汁等。

紫雲巖主祀觀世音菩薩，因此又稱「觀音亭」，300年來歷經多次翻修整建後，整體建築煥然一新，並興建文化大樓結合宗教、文化、觀光等功能，成為清水地區知名景點，也是中部地區重要的信仰中心之一，歡民眾可前往走春。

下午可到中外馳名的高美濕地，位於清水大甲溪出海口南側，擁有豐富的天然資源，泥質及沙質灘地兼具，孕育了豐富又複雜的濕地生態，高美濕地擁有全台最大面積的雲林莞草區，每年2到8月為生長期，提供冬、夏候鳥棲息及覓食，也是招潮蟹、彈塗魚等動物覓食繁衍的最佳庇護所。每年秋冬之際，都會有大批候鳥前往作客，不論是短暫的休息或是駐足過冬，都為高美濕地增添了不同的生態風貌，更讓愛鳥人士流連忘返，是熱愛大自然的民眾不能錯過的重要景點。

美食部分，大甲的奶油酥餅、芋頭酥，清水的杏仁薄餅，梧棲的鹹蛋糕及沙鹿的炭燒肉乾等，都是在地人有口皆碑的國民美食，

中市觀旅局長林筱淇邀請全台民眾到台中旅遊度過不一樣的春節假期，為自己也為家人、親朋好友祈福，祈求大家皆能平安順利度過新的一年。