中橫便道雜草火警落石掉落 谷關工務段急封路交通斷

中橫便道19.3公里處今日下午3時許發生雜草火警，火勢從德基段向上延燒，導致上邊坡不斷掉落碎石，現場濃煙密布，能見度相當低。消防人員獲報後已趕抵現場滅火，谷關工務段也緊急封路，今日下午4時30分及明天上7時的班次皆不放行。

谷關工務段指出，今日下午3時25分，中橫便道19.3公里處下邊坡發生雜草火警，因為風勢大，火勢一路向上邊坡延燒，造成零星落石掉落，無法通行。谷關工務段緊急封路，今日下午4時30分班次不開放通行。