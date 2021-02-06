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中橫便道雜草火警落石掉落 谷關工務段急封路交通斷
中橫便道19.3公里處今日下午3時許發生雜草火警，火勢從德基段向上延燒，導致上邊坡不斷掉落碎石，現場濃煙密布，能見度相當低。消防人員獲報後已趕抵現場滅火，谷關工務段也緊急封路，今日下午4時30分及明天上7時的班次皆不放行。
谷關工務段指出，今日下午3時25分，中橫便道19.3公里處下邊坡發生雜草火警，因為風勢大，火勢一路向上邊坡延燒，造成零星落石掉落，無法通行。谷關工務段緊急封路，今日下午4時30分班次不開放通行。
消防人員趕到場，現場雜草及樹林都燃燒，濃煙密布，因為有落石掉落，人員無法靠近，林務局人員也到場開闢道路協助滅火。消防人員請求申請直升機到場協助滅火，但因今日有多起山林火警，空勤已無救災能量，明早空勤總隊將派遣直升機前往協助滅火，因此明天上午7時的班次暫不放行。
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