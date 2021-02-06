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日月潭文武廟邀集33位石雕家 創作267隻石龜求平安

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
日月潭文武廟舉辦平安龜大展，石雕家以石龜創作12生肖。圖／南投縣政府提供
日月潭文武廟舉辦平安龜大展，石雕家以石龜創作12生肖。圖／南投縣政府提供

日月潭文武廟為推廣原石雕刻文化，今天舉辦「平安龜大展暨原石文創聯展」，由33位原石雕家創作267隻平安龜。自2月12日大年初一展出到2月28日，年初二還開放信眾網路登記「博龜」，博龜成功者即可請回家安奉。

文武廟董事長張德林說，道教裡烏龜乃四靈之一，是民間信仰中常見的吉祥瑞獸。以前原石雕刻常與樹石一起展出，大多為花木主題陪襯，希望透過這次展覽，打造互相交流的平台，也呈現台灣的石雕工藝。而且烏龜具有平安的意涵，希望新年祈福台灣安然度過疫情。

南投縣民政處長吳燕玲說，平安龜象徵延年益壽、健康平安，這次結合國內知名石雕家，創作生動傳神的石龜，遊客春節到日月潭文武廟祈福，也能夠欣賞藝術作品，來趟不一樣的宗教文化之旅。

參展中最年輕的石雕家林哲宇將12生肖結合烏龜形象，也有七龍珠的龜仙人、龍龜，走出傳統造型，相當具巧思創意。他採用台灣鐵丸石，因為質地穩定，石材紋路較可自行創作造型，他也感謝文武廟舉辦聯展，提供年輕藝術家展現技藝舞台。

台灣蘊藏豐富石材，包括黑膽石、龜甲石、細沙岩、西瓜石、老濃溪鐵丸等等奇特的原石，自然紋路與線條，似如烏龜殼紋，原石雕刻的石龜相當生動，吸引民眾收藏，也成就了許多刻龜名家，成為新的石雕創意產業。

日月潭文武廟舉辦平安龜大展，邀請33位石雕家共同創作石龜。圖／南投縣政府提供
日月潭文武廟舉辦平安龜大展，邀請33位石雕家共同創作石龜。圖／南投縣政府提供
日月潭文武廟舉辦平安龜大展，267隻造型不同、姿態生動的石龜，吸引遊客目光。圖／南投縣政府提供
日月潭文武廟舉辦平安龜大展，267隻造型不同、姿態生動的石龜，吸引遊客目光。圖／南投縣政府提供

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