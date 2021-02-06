日月潭文武廟邀集33位石雕家 創作267隻石龜求平安

日月潭文武廟為推廣原石雕刻文化，今天舉辦「平安龜大展暨原石文創聯展」，由33位原石雕家創作267隻平安龜。自2月12日大年初一展出到2月28日，年初二還開放信眾網路登記「博龜」，博龜成功者即可請回家安奉。

文武廟董事長張德林說，道教裡烏龜乃四靈之一，是民間信仰中常見的吉祥瑞獸。以前原石雕刻常與樹石一起展出，大多為花木主題陪襯，希望透過這次展覽，打造互相交流的平台，也呈現台灣的石雕工藝。而且烏龜具有平安的意涵，希望新年祈福台灣安然度過疫情。

南投縣民政處長吳燕玲說，平安龜象徵延年益壽、健康平安，這次結合國內知名石雕家，創作生動傳神的石龜，遊客春節到日月潭文武廟祈福，也能夠欣賞藝術作品，來趟不一樣的宗教文化之旅。

參展中最年輕的石雕家林哲宇將12生肖結合烏龜形象，也有七龍珠的龜仙人、龍龜，走出傳統造型，相當具巧思創意。他採用台灣鐵丸石，因為質地穩定，石材紋路較可自行創作造型，他也感謝文武廟舉辦聯展，提供年輕藝術家展現技藝舞台。