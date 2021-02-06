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何木火現代彩墨創作展 99件精彩作品在港藝中心展出
出身農家、拜師自學而成一方名家的何木火，匯集現代彩墨平面作品93幅、立體藝品創作6件等歷年精心之作，即日起至3月7日在台中市港區藝術中心辦理「山野覓境—何木火現代彩墨創作展」，今日舉行開幕式。
何木火1958年出生於台中縣大里市竹仔坑農家，從小即對繪畫頗具天分，國中畢業前夕卻因父親工傷，忍痛放棄升學深造藝術之夢，一肩扛起家計為親人分憂，歷任工廠員工、縫紉機噴漆人員、包裝設計員等職務，後因積勞成疾，手臂一度無法承受高強度工作。因此，1980年何木火決定重拾年少夢想，投入專業藝術創作，並在家鄉成立「日新藝廊」，展開其作品行銷及開課教學的藝術生涯。
港區藝術中心表示，何木火的繪畫啟蒙，來自於從小耳濡目染，常為鄉親描繪肖像畫的三叔何金旺，從此啟發其對繪畫的興趣。日後又拜於嶺南畫派名家謝紹軒，以及水墨名家井松嶺、蕭進興等老師門下，自此種下以水墨藝術為創作主軸之因緣。
1992年，何木火獲得第13屆中部美展第二名，1995年榮獲台中縣「藝術薪火相傳獎」。另老師在水墨藝術教育部分，2009年由台灣電視公司發行「水墨行者」DVD，並自2010年起於大台中有線電視播映「揮灑臺灣之美」電視教學影片共365集。目前，何木火已出版畫冊共16輯，國內外巡迴展已累積200場以上，2016年底榮獲國立歷史博物館邀請舉行「揮灑台灣之美—水墨行者何木火彩墨展」，藝術成就已受台灣社會各界肯定。
本次展覽，何木火以「故鄉的山野祕境」為主題，包含「大里竹仔坑」、「大里後花園」、「霧峰九九峰山林」等創作主題，運用噴、灑、勾、點、染等技法，將東方水墨的柔美墨韻與西方繪畫的抽象意境及光影技法相互融合，在平面之上打造出具有動態視覺效果的幾何空間，創造出令人心曠神怡、悠然自適的山林田野風光。
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