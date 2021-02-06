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菜市場潛藏致災因子 彰化縣消防第三大隊教你逃生避難
春節採辦年貨，在人潮洶湧的菜市場、賣場或夜市，其實潛藏著各種致災因子，如果發生事故，如何逃生避難是重要的課題，卻也受到輕忽，彰化縣消防局第三大隊隊員今天（6日）背著「背包氣球」，前往鹿港第一公有零售市場進行防災宣導，受到攤 商及婆婆媽媽們的好評，達到預期的效果。
彰化縣消防局第三大隊長施順仁說，此次宣導活動，主要是讓攤商認識市場內的危險致災因子，例如使用冷凍櫃要注意電線負載、使用油鍋煮食時要注意「人離火熄」，也向民眾推廣家中要裝設住宅用火災警報器、燃氣熱水器遷移或更換補助、防範一氧化碳中毒等防火意識。
此外，消防人員也教導攤商滅火器、室內消防栓的操作方式，更由於來逛傳統市場多是老年人及婦孺，發生急症的機會也相對比較高，因此推廣CPR急救技術給攤商及民眾，獲得相當肯定。
消防人員還祭出了「背包氣球」新法寶，背著印有宣導標語的氣球在市場穿梭，十分逗趣，許多民眾都投以新奇的目光，紛紛拿起手機與消防人員合照，達到另類的宣傳效果。
施順仁表示，第三大隊除了每半年定期對市場建築實施消防設備檢修申報複查，確認場所消防設備維護情形，也希望藉由宣導活動提醒民眾過年除了大掃除、採辦年貨外，也要注意用火用電安全，並安裝住宅用火災警報器，讓居家安全過年不打烊。
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