盧秀燕訪視烏日菜市場 宣導防疫「戴口罩過好年」

農曆新年將至，台中市長盧秀燕今天上午前往烏日區傳統市集「明道花園城攤販集中區」向攤商拜早年，並發放新年口罩，向民眾及攤商宣導防疫措施。盧秀燕提醒民眾，採買年貨、拜訪親友或到人潮集中處，務必落實各項防疫工作。

盧秀燕指出，過年前最後一個周末，是市民上街採買年貨高峰期，市府特別視察賣場、市場消毒情形；她強調，防疫工作相當重要，大家採買年貨、拜訪朋友或到人潮集中的地方，請務必戴口罩，而商家攤販更要落實市場環境消毒清潔，唯有共同做好防疫，才能安心過好年。

經發局表示，明道花園城攤販集中區是烏日在地傳統早市，約於1986年開始漸漸聚集形成規模，以興祥街為主，由中山路口起至信義街，另為因應新冠肺炎疫情，市府祭出食品業者防疫三措施，包含全面要求中市食品從業人員戴口罩、公告台中市餐飲業防疫指引及加強食品業者實地查核及輔導，提供民眾安心、放心的消費環境。

衛生局指出，台中市餐飲業防疫指引已於去年公告，衛生局已輔導158家食品業者，建立良好防疫措施，為食安把關。衛生局也持續透過食品相關公會、協會等社群、樂活台中APP、衛生局官網、臉書宣導從業人員戴口罩、正確洗手步驟、食品加蓋、有發燒症狀就休息並就醫等防疫資訊，如查獲未佩戴口罩，將要求限期改正，若未改正可依食安法處6萬元以上2億元以下罰鍰。