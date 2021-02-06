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溪尾2橋通車烏日到芬園變7分鐘！盧秀燕：促2地繁榮

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影

台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車。承辦工程的台中市建設局說，「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」延續前期溪尾大橋工程，施作跨越貓羅溪的橋梁，並延伸銜接台14線彰南路，全長約1公里，總經費近5億3千萬元。台中市長盧秀燕表示，通車後行車時間從55分鐘縮短為7分鐘，促進兩地繁榮發展。

盧秀燕說，台中緊鄰彰化，但有大肚溪、貓羅溪阻隔，地方都希望建設橋梁通行，此計畫長達十年；國道3號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段，第一期工程為橫跨烏溪的溪尾大橋，起於環中路八段，跨越烏溪至溪尾里慶光路，2016年已通車；第二期溪尾大橋延伸段工程，起自溪尾大橋，往西南跨越貓羅溪進入彰化縣芬園鄉舊社村，銜接至台14線彰南路，總長度(含引道)約為1公里、路寬為12公尺，。

盧秀燕說，溪尾二橋在2018年底開工，今天完工通行這是中央與地方合作的典範，由台中出資61%、彰化縣39%，彰化縣費用由交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(107-110)計畫」補助。

盧市長說，此工程亦獲得勞動部「金安獎」、台中市政府「金安心獎」、行政院公共工程委員會公共工程「金質獎」優等肯定，今日通車是獻給台中市、彰化縣最好的新年禮物，也感謝與會的交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美及在地民代共同支持。

台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影

台中市 溪尾大橋

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