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捐款減少公益照做 溪湖奉天宮愛心慈善會今送紅包　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮低收入戶到奉天宮排隊領取冬令關懷物資。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮低收入戶到奉天宮排隊領取冬令關懷物資。記者簡慧珍／攝影

歲末愛心滿人間，今天是過年前最後一個周休二日，彰化縣溪湖鎮奉天宮愛心慈善會今天發送民生物資給鎮內150名弱勢鎮民，每人1000元紅包，部分低收入戶在不同關懷活動累計領取超過3個紅包，都很高興這個新年「不難過」。

溪湖鎮上個周休二日舉辦聯合關懷活動，當天至少3個個人和公司社團送紅包，過去半個月內也有公益社團、慈善團體送紅包，今天溪湖鎮奉天宮根據鎮公所提供的低收入戶名單發紅包，並贈送白米、泡麵、沙拉油、餅乾等民生物資。

溪湖鎮民代表楊舒萍說，溪湖鎮奉天宮愛心慈善會關懷弱勢鎮民逾30年，原本一年三節分送物資，因台灣底層經濟環境不如想像得好，又社福團體林立，奉天宮愛心慈善會收到捐款遞減，約6年前改為春節關懷，慈善會理監事、善心人士捐款捐物資給低收入戶。

鎮長黃瑞珠擔任奉天宮愛心慈善會上一屆理事長，楊舒萍及多名鎮代不是曾任理事長就是擔任理監事，和現任理事長巫萬得共同勸募，今天下午發放物資和紅包，幫助鎮內弱勢民眾過春節。

紅包 愛心 奉天宮

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