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影／中彰交界溪尾二橋通車！「非洲大遷徏」成另類焦點
連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車，通車典禮上竟出現意外「嬌客」！當主持人正在介紹貴賓時，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至有牛群奔騰帶動滾黃沙壯觀場面，如同「非洲大遷徏」，這下與會者不淡定了，很多人把目前往橋下移動「看牛」，欣賞難得景象，成為這場通車典禮另類焦點。
據了解，這些牛群分屬彰化市3名飼主，在牛群爆紅後，彰化縣政府農業處即十分重視，彰化縣政府農業處長邱奕志、副處長郭至善及縣警局交通隊副隊長許自強志還實地到場勘察，強調縣府雖然不會禁養，但要求牛隻都必須未打耳標、掛鼻環，以利管理，並要注意牛群不能危及民眾安全，警方也會在假日派員維護交通秩序。
第三河川局副局長張稚煇說明，根據水利法第78條，飼養須經許可，若依規定辦理即不會受到相關裁罰，目前是輔導階段，將持續與行為人溝通，仍需與相關單位研議適法性，才能確定是否讓他繼續放養或不能放養，因為仍需要避免其汙染或侵犯他人權益等，仍須討論規範，並做後續輔導。
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