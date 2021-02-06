影／中彰交界溪尾二橋通車！「非洲大遷徏」成另類焦點

連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車，通車典禮上竟出現意外「嬌客」！當主持人正在介紹貴賓時，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至有牛群奔騰帶動滾黃沙壯觀場面，如同「非洲大遷徏」，這下與會者不淡定了，很多人把目前往橋下移動「看牛」，欣賞難得景象，成為這場通車典禮另類焦點。

據了解，這些牛群分屬彰化市3名飼主，在牛群爆紅後，彰化縣政府農業處即十分重視，彰化縣政府農業處長邱奕志、副處長郭至善及縣警局交通隊副隊長許自強志還實地到場勘察，強調縣府雖然不會禁養，但要求牛隻都必須未打耳標、掛鼻環，以利管理，並要注意牛群不能危及民眾安全，警方也會在假日派員維護交通秩序。