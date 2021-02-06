快訊

罷捷開票／同意票落後不同意票 罷捷發言人說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中彰交界溪尾二橋通車！「非洲大遷徏」成另類焦點

聯合報 / 記者趙容萱劉明岩／連線即時報導
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至牛群奔騰壯觀場面，如同「非洲大遷徏」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至牛群奔騰壯觀場面，如同「非洲大遷徏」。記者趙容萱／攝影

連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車，通車典禮上竟出現意外「嬌客」！當主持人正在介紹貴賓時，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至有牛群奔騰帶動滾黃沙壯觀場面，如同「非洲大遷徏」，這下與會者不淡定了，很多人把目前往橋下移動「看牛」，欣賞難得景象，成為這場通車典禮另類焦點。

據了解，這些牛群分屬彰化市3名飼主，在牛群爆紅後，彰化縣政府農業處即十分重視，彰化縣政府農業處長邱奕志、副處長郭至善及縣警局交通隊副隊長許自強志還實地到場勘察，強調縣府雖然不會禁養，但要求牛隻都必須未打耳標、掛鼻環，以利管理，並要注意牛群不能危及民眾安全，警方也會在假日派員維護交通秩序。

第三河川局副局長張稚煇說明，根據水利法第78條，飼養須經許可，若依規定辦理即不會受到相關裁罰，目前是輔導階段，將持續與行為人溝通，仍需與相關單位研議適法性，才能確定是否讓他繼續放養或不能放養，因為仍需要避免其汙染或侵犯他人權益等，仍須討論規範，並做後續輔導。

台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至牛群奔騰壯觀場面，如同「非洲大遷徏」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至牛群奔騰壯觀場面，如同「非洲大遷徏」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至牛群奔騰壯觀場面，如同「非洲大遷徏」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至牛群奔騰壯觀場面，如同「非洲大遷徏」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至牛群奔騰壯觀場面，如同「非洲大遷徏」。記者趙容萱／攝影
台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車，橋下貓羅溪畔出現約百頭逐水草牛群，甚至牛群奔騰壯觀場面，如同「非洲大遷徏」。記者趙容萱／攝影

人權 水牛

延伸閱讀

中彰交界溪尾大橋通一半？居民：溪尾2橋通車才算通！

新地標！嘉縣首座景觀斜張橋「蒜頭大橋」完工 下午5時開放通車

中彰溪尾2橋今通車 林佳龍：建構中部30分鐘生活圈

景觀斜張橋蒜頭大橋今通車 璀燦燈光夜景搶先曝光驚豔

相關新聞

溪尾2橋通車烏日到芬園變7分鐘！盧秀燕：促2地繁榮

台中、彰化交界的溪尾二橋今天通車。承辦工程的台中市建設局說，「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」延續前...

捐款減少公益照做 溪湖奉天宮愛心慈善會今送紅包　

歲末愛心滿人間，今天是過年前最後一個周休二日，彰化縣溪湖鎮奉天宮愛心慈善會今天發送民生物資給鎮內150名弱勢鎮民，每人1...

影／中彰交界溪尾二橋通車！「非洲大遷徏」成另類焦點

連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車，通車典禮上竟出現意外「嬌客」！當主持人正在介紹貴賓時，橋下貓羅溪畔出現約...

解決溪頭塞車首度實施分流管制 警政署長也喊讚

南投縣紫南宮、溪頭、杉林溪都是知名觀光景點，春節期間溪阿公路更是嚴重塞車，警方今天試辦「溪頭停車場滿場分流交通管制」，滿...

中彰交界溪尾大橋通一半？居民：溪尾2橋通車才算通！

耗資近8.3億元的台中市烏日區溪尾大橋早在2016年底通車，但通車後，下橋遇T字路口，觀光、借道上下班的車潮全擠在不到四...

寒冬冷颼颼遊民無家可歸 中市警提供宗教團體熱食資訊

寒冬冷颼颼，過年是團圓日，但不少遊民無家可歸，台中市警三分局主動關懷轄內遊民，除彙整了本市各安置收容機構相關資訊，並向社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。