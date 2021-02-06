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中彰交界溪尾大橋通一半？居民：溪尾2橋通車才算通！
耗資近8.3億元的台中市烏日區溪尾大橋早在2016年底通車，但通車後，下橋遇T字路口，觀光、借道上下班的車潮全擠在不到四米寬的主要道路慶光路，被居民譏為「通一半」！溪尾大橋延伸段，也就是溪尾二橋今天通車，紓解觀光、路過的車潮，里民歡喜參與溪尾二橋通車典禮，開心表示「這下溪尾大橋才算真的通了！」
台中市建設局說，為解決溪尾里塞車問題，由台中市政府承辦尾大橋延伸段工程，延伸環中路九段到里內，通防汛道路向西南跨越貓羅溪進入彰化縣芬園鄉舊社村，銜接至台14線彰南路，橋面含引道1公里，路寬為12公尺，不但解決塞車問題，到彰化的車程縮短到7分鐘。
台中市烏日區溪尾里在1959年因八七水災烏溪改道，與台中市區一水之隔，必須繞道彰化芬園，或南投草屯，車程多近一小時，學童跨區到芬園就讀，電話算南投049區碼，電話打到台中反而算長途電話。
2016年底跨越烏溪的溪尾大橋通車後，卻出現新問題。從台中市烏日區環中路八段，經過12米寬的溪尾大橋後，即為環中路九段，但下橋後，竟為T字路口，左側為路寬不到四米的慶光路，兩旁多為農田，會車不易；往右到南投草屯接防汛道路，容易迷路，也無法接回溪尾里。
居民表示，溪尾大橋通車後，本以為交通便利，但平日有南投、彰化居民借道進入慶光路，假日則有觀光拜訪獨立書店羅布森、櫻花林等知名景點，但慶光路很窄，會車形同考駕照，還有車子開進田裡，也有車主看到里民就問路，或誤入民宅前庭倒車，影響居民作息；如今溪尾二橋通車後，車輛直接從台中市環中路八段經溪尾大橋、溪尾二橋，可以直通彰化接彰南路，不用再進里內，「這樣才算是真的通車」。
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