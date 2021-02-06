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解決溪頭塞車首度實施分流管制 警政署長也喊讚

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山警分局今天試辦溪頭停車場滿場分流，引導車輛到周邊風景區，避免沿線公路嚴重回堵。圖／竹山警分局提供
竹山警分局今天試辦溪頭停車場滿場分流，引導車輛到周邊風景區，避免沿線公路嚴重回堵。圖／竹山警分局提供

南投縣紫南宮、溪頭、杉林溪都是知名觀光景點，春節期間溪阿公路更是嚴重塞車，警方今天試辦「溪頭停車場滿場分流交通管制」，滿場時導引車輛到周邊風景區，讓沿路交通相當順暢。警政署長陳家欽也對警方用心規畫新措施，改善風景區連續假日交通表示肯定。

竹山鎮、鹿谷鄉有紫南宮、溪頭、杉林溪等景點，假日車流量就很大，導致台三線和溪阿公路常大塞車，尤其是溪頭停車空間有限，往年春節溪阿公路更是嚴重回堵，連當地居民出入都受影響，苦不堪言。

為了解決連續假期溪頭塞車問題，竹山警分局規劃「溪頭停車場滿場分流交通管制」措施，從2月10日至16日春節期間，每天上午9至12時實施滿場措施交通管制。竹山警分局今天利用試辦，在溪頭、杉林溪路口、孟宗山莊、溪頭新大門設置管制站，當停車場客滿時，就引導車輛改至小半天石馬公園、鳳凰谷鳥園、德興瀑布等地旅遊，避免車流持續回堵，試辦情況相當順暢。

警政署長陳家欽今天到竹山警分局慰問基層員警，他肯定南投縣警局和分局能積極規畫疏導措施，改善熱門旅遊景點連假塞車，竹山警分局偵破偽造紫南宮錢母及檢肅治平對象等人到案，年前強力掃蕩不法，淨化社會治安環境，勉勵員警維護交通治安，讓民眾春節平安順暢。

國內疫情升溫，陳家欽提醒員警要注意自身健康，全力配合中央流行疫情指揮中心各項政策，做好防疫措施。他也叮嚀員警勤務之餘，要充分休息，注意身體健康，利用休假時間多陪陪家人。

竹山警分局今天試辦溪頭停車場滿場分流，引導車輛到周邊風景區，避免沿線公路嚴重回堵。圖／竹山警分局提供
竹山警分局今天試辦溪頭停車場滿場分流，引導車輛到周邊風景區，避免沿線公路嚴重回堵。圖／竹山警分局提供
警政署長陳家欽（中）今天到竹山警分局與基層座談，感謝員警值勤辛勞。圖／竹山警分局提供
警政署長陳家欽（中）今天到竹山警分局與基層座談，感謝員警值勤辛勞。圖／竹山警分局提供
警政署長陳家欽今天到竹山警分局視察春節交通治安狀況。圖／竹山警分局提供
警政署長陳家欽今天到竹山警分局視察春節交通治安狀況。圖／竹山警分局提供

塞車 春節

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