要求農地填土補正合法 縣府：照罰、6萬起跳

彰化縣去年接獲約990件檢舉農地非農用，芳苑鄉占101件，高居全縣之冠，地方要求輕罰「單純」填土改良土質的農民，並給予事後補正資料的機會；縣政府今天表示，農地填土應事前申請，不能事後補正和就地合法化，違者罰款每分地6萬元起跳。

芳苑鄉去年10月到今年元月底，農地填土約50件，地方人士形容大貨車利用清晨載運廢土進入芳苑鄉，「排隊」通往農地、魚塭的路口。縣政府和警方本月初大動作稽查填土和攔檢大貨車，毫無所獲，事後到當地舉辦協調會，仍難以建立通報平台遏止農地的濫倒事件。

芳苑鄉地方人士表示，海邊農地收成差，農民希望透過填土改良土質，轉作其它作物，清運業者掛保證土方來自新北、桃園、新竹、苗栗的工程建案，土壤安全無汙染，農民很單純，有免費乾淨土方可用就讓業者傾倒。不過一名洪姓鄉民透露，部分業者付費傾倒，一車廢土至少10萬元，很多農民今年不愁沒錢過好年。

彰化縣農業處農務科長黃松欽說，去年農業處接到芳苑鄉農地檢舉案最多，第二名大城鄉不到20件，農業處派員勘查，農民都相信是安全「好土」，但沒仔細想過如果土壤全安無害，苗木花卉業者很需要補土，為何不賣給田尾、永靖兩鄉園藝業者？由此可見，土壤未經檢驗就急著找地方傾倒，大有問題。

黃松欽表示，分析檢舉案件，民眾經常重複檢舉，農業處、環保局、地政處收到相同案件，清查後也不見得都是農地非農用，目前政府沒統整機制，建立統整平台也不容易，各局處先本於權責處理，農業處最近接到環團檢舉總共46件，陸續要求鄉鎮公所查報30件，後續還會行文鄉鎮公所查報。

芳苑鄉民眾要求輕罰「單純」供人傾倒「好土」的案件，給予事後補正的機會，以免數以百噸廢土挖起後，後續處理成本驚人之外，暫置地點又成為燙手難題。農務科長黃松欽說，只要涉及農地非法填土，都沒轉圜餘地，由地政處依違反土地分區使用、農地農用等條例，2分地以下罰款6萬元，每增加一分地多罰1萬元，若回填有害土壤，罰款加倍。