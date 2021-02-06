埔心大華社區百元公益拔蘿蔔 民眾賺到樂趣兼運動

「嗨喲，嗨喲，拔蘿蔔！」今天陽光普照，彰化縣又見社區拔蘿蔔，但主辦單位埔心鄉大華村攜手華山基金會，入場每人100元一個布袋，拔蘿蔔裝到滿；來自永靖鄉的張姓鄉民表示，白蘿蔔現在很便宜，每台斤6、7元，他一家都來拔蘿蔔的樂趣超過千萬元。

埔心鄉大華社區去年舉辦免費拔蘿蔔，社區民眾踴躍參加。村長吳炫煥說，種蘿蔔的靈感來自溪州鄉，農民拔完蘿蔔，葉子和不良品就地耕除當綠肥，他比照辦理，去年村民拔剩的當綠肥，今年結合公益活動，今天上午收費，下午拔剩的耕除，因反應熱烈，原本200個袋子，追加300袋子。

張姓鄉民表示，白蘿蔔拔滿一袋大概100元，如果只看價格並未比較便宜，但他和妻子、孩子、孫子假日到農田拔蘿蔔，賺到樂趣兼做運動，真的很划算，數袋蘿蔔煮湯、蒸做蘿蔔糕、曬蘿蔔乾、製作泡菜，全家一起做樂趣無窮。

埔心鄉長張乘瑜也到場拔蘿蔔，感謝民眾參加活動，捐款給華山基金會照顧埔心等偏鄉獨老。張乘瑜順便行銷埔心鄉觀光，鄉內有古蹟羅厝天主堂、觀光果園、觀光農場，春節連假到埔心鄉遊玩不怕塞車。