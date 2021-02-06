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中彰溪尾2橋今通車 林佳龍：建構中部30分鐘生活圈

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影

連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車，包括交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕，以及彰化縣長王惠美都出席通車典禮。林佳龍說，「前人種樹後人乘涼」，溪尾大橋到溪尾二橋，連結台中、彰化，跨越中彰大肚溪、貓羅溪，歷經10年地方民代的會勘爭取及工程施工，溪尾二橋完工也是中彰鄉親的新年賀禮。

林佳龍在典禮上說明，中彰有「三橋」的規劃，第一座溪尾大橋已經打通，第二座橋捷運綠線，從高鐵新烏日站，也就是台鐵山、海線交會附近的共構設計已經規劃，第三座橋從大肚到和美，也盼由台中到彰化持續合作推動。

盧秀燕說，台中、彰化近在咫尺，但過去有大肚溪、貓羅溪阻隔，居民繞道行車時間由55分鐘，經地方鄉親十多年期盼，溪尾大橋、溪尾二橋終於通車，未來中彰兩地往來縮短為7分鐘，有盼中彰繁榮。這座橋由中央補助，中彰合作，由台中市府承辦工程，榮獲工程三金肯定。

王惠美說，交通建設不分藍綠，今天溪尾二橋通車後，可縮短彰化到台中車程，只要七分鐘，可促進中彰繁榮，讓更多鄉親互動，她邀請台中鄉親來彰化走一走。

林佳龍說明，當初溪尾大橋完工後，發現這裡有瓶頸路段，雖以前已有規劃，我們就重新設計，在地的立委都有會勘過。林佳龍一一向在場的立委陳素月、黃秀芳、陳柏惟，以及前立委顏寬恒致意，除了感謝台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美，他也特別感謝前彰化縣長魏明谷、與前立委顏清標長年爭取的成果。

林佳龍說明，交通部公路總局在生活圈道路交通建設計畫中，補助彰化縣政府案件總共核定34案，總經費近116億元，其中中央補助金額也將近78億元；中彰「三橋」規劃，和美大橋完成設計，工程經費共24億，台中捷運綠線跨越大肚溪到彰化的共構盼持續並加速合作推動。

連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車。記者趙容萱／攝影
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林佳龍

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