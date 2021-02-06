快訊

獨／44歲單親五寶爸攜女兒擠5坪大窄屋 「舊疾復發」慘斷炊

醫護臨時接通知部桃全院要抽血 王必勝證實明起檢測！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員林市長寫1小時春聯送市民　另備2萬口罩春節大放送

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市長游振雄、市民戈表張偉傑今天和書法名家一起寫春聯送市民。記者簡慧珍／攝影
員林市長游振雄、市民戈表張偉傑今天和書法名家一起寫春聯送市民。記者簡慧珍／攝影

好酒沈甕底，彰化縣員林市今天封街舉辦2021幸福員林市迎新春送春聯，邀請28位書法名家接受「點菜」，民眾當場挑選賀歲吉祥辭，也可以請書法名家擬辭，還有送拓印年畫、展示絹扇、舞蹈表演，會場熱鬧滾滾。

今年因應中央流行疫情指揮中心建議事項，取消邀請大同國中、員林國小等10隊傳統技藝表演，僅保留游月說舞團兩個節目，參加均須測量額溫、配戴口罩、酒精消毒雙手，並實施實名登記入場。

市長游振雄說，農曆「過年」是華人世界歡聚團圓最重要節日，市公所往年春節前夕都會營造最具年味氣氛的大師春聯創作與送春聯活動，今年也不例外。游振雄揮毫1小時寫斗方「春」「福」和賀歲吉祥辭「牛轉乾坤」，許多市民排隊領取，要求市長落款，證明「這是市長寫的」。現場拓印專家溫文卿及畫家江慶章師生，現場拓印年畫贈送民眾，並展示牛年畫扇展。

市公所表示，2月9日晚上縣長和市長視燈，當天夜間6點36分員榮醫院贊助的防疫燈區（鳳梨燈區）先亮燈，其餘燈區先試燈，12日晚間8點點亮金牛主燈和特色副燈。市公所準備2萬多個活動限定版紀念口罩，採實名制，一人一片，員林福寧宮也贈送媽祖版特色口罩，民眾到員林市走春可到各景點集章打卡換取相關紀念品。

口罩 春聯 疫情

延伸閱讀

案908後遺症大溪老街遊客稀 黃適卓送口罩：已做好防疫

台東警界書法家鄭世華義賣春聯 捐助聖心老人日照中心

防疫迎新年！創意討喜圖案紅色口罩當贈品 大受歡迎搶手

零售通路防疫商品 賣翻天

相關新聞

埔心大華社區百元公益拔蘿蔔 民眾賺到樂趣兼運動

「嗨喲，嗨喲，拔蘿蔔！」今天陽光普照，彰化縣又見社區拔蘿蔔，但主辦單位埔心鄉大華村攜手華山基金會，入場每人100元一個布...

中彰溪尾2橋今通車 林佳龍：建構中部30分鐘生活圈

連接台中烏日區與彰化縣芬園鄉的溪尾二橋今天通車，包括交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕，以及彰化縣長王惠美都出席通車典禮。林...

員林市長寫1小時春聯送市民　另備2萬口罩春節大放送

好酒沈甕底，彰化縣員林市今天封街舉辦2021幸福員林市迎新春送春聯，邀請28位書法名家接受「點菜」，民眾當場挑選賀歲吉祥...

南投竹山鎮外埔橋淹水影響行車安全 春節過後改建拓寬

南投縣竹山鎮台3線外埔橋邊道路遇水即淹水，影響行車及周邊住戶安全。行政院中部聯合服務中心會同公路總局、自來水公司會勘，公...

台中環保局加強查核 呼籲業者春節禮盒不過度包裝　

農曆新年將至，各類應景禮盒上市，台中市環保局春節前夕加強查核禮盒產品包裝，減少過度包裝衍生的廢棄物處理問題，共稽查轄內1...

武陵農場設大梨山地區首座5G基地台 賞花打卡更快速

武陵農場櫻花季將登場，武陵農場表示，中華電信超前部署於武陵國民賓館附近完成大梨山地區首座5G基地台，方便賞櫻遊客快速使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。