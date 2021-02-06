員林市長寫1小時春聯送市民　另備2萬口罩春節大放送

好酒沈甕底，彰化縣員林市今天封街舉辦2021幸福員林市迎新春送春聯，邀請28位書法名家接受「點菜」，民眾當場挑選賀歲吉祥辭，也可以請書法名家擬辭，還有送拓印年畫、展示絹扇、舞蹈表演，會場熱鬧滾滾。

今年因應中央流行疫情指揮中心建議事項，取消邀請大同國中、員林國小等10隊傳統技藝表演，僅保留游月說舞團兩個節目，參加均須測量額溫、配戴口罩、酒精消毒雙手，並實施實名登記入場。

市長游振雄說，農曆「過年」是華人世界歡聚團圓最重要節日，市公所往年春節前夕都會營造最具年味氣氛的大師春聯創作與送春聯活動，今年也不例外。游振雄揮毫1小時寫斗方「春」「福」和賀歲吉祥辭「牛轉乾坤」，許多市民排隊領取，要求市長落款，證明「這是市長寫的」。現場拓印專家溫文卿及畫家江慶章師生，現場拓印年畫贈送民眾，並展示牛年畫扇展。

市公所表示，2月9日晚上縣長和市長視燈，當天夜間6點36分員榮醫院贊助的防疫燈區（鳳梨燈區）先亮燈，其餘燈區先試燈，12日晚間8點點亮金牛主燈和特色副燈。市公所準備2萬多個活動限定版紀念口罩，採實名制，一人一片，員林福寧宮也贈送媽祖版特色口罩，民眾到員林市走春可到各景點集章打卡換取相關紀念品。