快訊

投票時插隊？黃捷：完全是誤會！為影響投票向民眾致歉

部桃疫情有變化？醫護臨時接通知明起全院要抽血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投竹山鎮外埔橋淹水影響行車安全　春節過後改建拓寬

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣竹山鎮外埔橋遇豪雨常積水，影響台三線行車安全，公路總局、水公司和行政院中部服務中心三度會勘，決定春節過後改建。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣竹山鎮外埔橋遇豪雨常積水，影響台三線行車安全，公路總局、水公司和行政院中部服務中心三度會勘，決定春節過後改建。圖／行政院中部聯合服務中心提供

南投縣竹山鎮台3線外埔橋邊道路遇水即淹水，影響行車及周邊住戶安全。行政院中部聯合服務中心會同公路總局、自來水公司會勘，公路總局決定年後改建新橋，目前台3線外埔橋改建工程已發包，元宵過後即動工，預計今年底完工。

行政院中辦執行長蔡培慧說，國道三號竹山交流道邊的外埔橋，只要下起豪大雨，雨水容易漫出橋面造成淹水，影響行車及住戶安全。去年兩度會勘整合公路總局及管線單位，3月初施工改善，可望解決倉庫溪的排水瓶頸，包括拓寬橋梁拓寬一倍、路面抬升25公分與新建的橋台銜接平順，上下結構強化安全，保障行經竹山的交通安全。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐說，因應外埔橋拓寬，兩側新建擋土牆以公有地為原則，擋土牆坡面及橋台坡面銜接平順才不會卡樹枝落葉及廢棄物堵塞，整個橋梁改建經費約1328萬元。自來水公司也表示，管線遷徙工程已發包，3月2日施工，工期月60個工作天，經費2012萬元。

竹山鎮長陳東睦表示，這段路一到雨季就淹水，竹山鎮民都相當困擾，這次整合公路總局、自來水、中華電信、台電等單位，重建新橋並完成管線遷移，希望能徹底改善問題，他也建議公路總局適度在橋梁兩側懸置花架，讓花朵點綴新色。山崇里長吳兆修說，外埔橋新建以後不用再淹水，是竹山人最大的新年賀禮。

南投縣竹山鎮外埔橋遇豪雨常積水，影響台三線行車安全，公路總局、水公司和行政院中部服務中心三度會勘，決定春節過後改建。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣竹山鎮外埔橋遇豪雨常積水，影響台三線行車安全，公路總局、水公司和行政院中部服務中心三度會勘，決定春節過後改建。圖／行政院中部聯合服務中心提供

淹水 行政院 國道

延伸閱讀

台中計程車春節加收50元自動計入車資 7國語言宣導

人民團體春節集會 內政部：建議主辦單位評估相關風險

警方攜手善心人士做公益 春節前夕慰問幫助弱勢家庭

東管處公布春節各據點休息時間 且規畫活動供民眾參與

相關新聞

南投竹山鎮外埔橋淹水影響行車安全　春節過後改建拓寬

南投縣竹山鎮台3線外埔橋邊道路遇水即淹水，影響行車及周邊住戶安全。行政院中部聯合服務中心會同公路總局、自來水公司會勘，公...

台中環保局加強查核 呼籲業者春節禮盒不過度包裝　

農曆新年將至，各類應景禮盒上市，台中市環保局春節前夕加強查核禮盒產品包裝，減少過度包裝衍生的廢棄物處理問題，共稽查轄內1...

武陵農場設大梨山地區首座5G基地台 賞花打卡更快速

武陵農場櫻花季將登場，武陵農場表示，中華電信超前部署於武陵國民賓館附近完成大梨山地區首座5G基地台，方便賞櫻遊客快速使用...

影／馬英九寫春聯發送 籲重視民意、樂觀面對疫情

前總統馬英九與立委楊瓊瓔今日上午到台中市大雅永興宮發送600份的春聯及限量防疫口罩，吸引大批民眾排隊領取，還有民眾早上6...

綠美橋再度封閉 南投人抗議

南投市地標綠美橋去年5月恢復通車，去年12月檢測出鋼索鏽蝕鬆脫，市公所再度封橋。南投市軍功、東山等里居民昨天抗議，認為綠...

檢舉交通違規 彰化去年逾9萬件

交通檢舉案件從前年元旦起，採取實名制，但彰化縣檢舉件數不減反增，最近3年，從3萬7765件、5萬7249件成長到去年9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。