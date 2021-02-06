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南投竹山鎮外埔橋淹水影響行車安全 春節過後改建拓寬
南投縣竹山鎮台3線外埔橋邊道路遇水即淹水，影響行車及周邊住戶安全。行政院中部聯合服務中心會同公路總局、自來水公司會勘，公路總局決定年後改建新橋，目前台3線外埔橋改建工程已發包，元宵過後即動工，預計今年底完工。
行政院中辦執行長蔡培慧說，國道三號竹山交流道邊的外埔橋，只要下起豪大雨，雨水容易漫出橋面造成淹水，影響行車及住戶安全。去年兩度會勘整合公路總局及管線單位，3月初施工改善，可望解決倉庫溪的排水瓶頸，包括拓寬橋梁拓寬一倍、路面抬升25公分與新建的橋台銜接平順，上下結構強化安全，保障行經竹山的交通安全。
公路總局第二區養護工程處長劉世桐說，因應外埔橋拓寬，兩側新建擋土牆以公有地為原則，擋土牆坡面及橋台坡面銜接平順才不會卡樹枝落葉及廢棄物堵塞，整個橋梁改建經費約1328萬元。自來水公司也表示，管線遷徙工程已發包，3月2日施工，工期月60個工作天，經費2012萬元。
竹山鎮長陳東睦表示，這段路一到雨季就淹水，竹山鎮民都相當困擾，這次整合公路總局、自來水、中華電信、台電等單位，重建新橋並完成管線遷移，希望能徹底改善問題，他也建議公路總局適度在橋梁兩側懸置花架，讓花朵點綴新色。山崇里長吳兆修說，外埔橋新建以後不用再淹水，是竹山人最大的新年賀禮。
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