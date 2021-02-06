武陵農場設大梨山地區首座5G基地台 賞花打卡更快速

武陵農場櫻花季將登場，武陵農場表示，中華電信超前部署於武陵國民賓館附近完成大梨山地區首座5G基地台，方便賞櫻遊客快速使用網路分享美景，率先開啟5G優質通訊新時代。

武陵農場意識到較4G通訊10倍速進化的5G新時代的來臨，當分享成為了人們新的生活與消費模式，即思考透過公私協力的方式來達成，為追求永續發展，在去年7月中華電信團隊到訪時就超前部署提出建置優質5G通訊的需求，提昇武陵農場通訊服務品質與便利性，感謝中華電信團隊歷經半年多的規劃，成為第一個在農場設置5G基地的電信業者。