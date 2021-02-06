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武陵農場設大梨山地區首座5G基地台 賞花打卡更快速

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
武陵農場櫻花季將登場，武陵農場表示，中華電信超前部署於武陵國民賓館附近完成大梨山地區首座5G基地台，方便賞櫻遊客快速使用網路分享美景。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季將登場，武陵農場表示，中華電信超前部署於武陵國民賓館附近完成大梨山地區首座5G基地台，方便賞櫻遊客快速使用網路分享美景。圖／武陵農場提供

武陵農場櫻花季將登場，武陵農場表示，中華電信超前部署於武陵國民賓館附近完成大梨山地區首座5G基地台，方便賞櫻遊客快速使用網路分享美景，率先開啟5G優質通訊新時代。

武陵農場意識到較4G通訊10倍速進化的5G新時代的來臨，當分享成為了人們新的生活與消費模式，即思考透過公私協力的方式來達成，為追求永續發展，在去年7月中華電信團隊到訪時就超前部署提出建置優質5G通訊的需求，提昇武陵農場通訊服務品質與便利性，感謝中華電信團隊歷經半年多的規劃，成為第一個在農場設置5G基地的電信業者。

武陵農場副場長胡發韜表示，2017年時武陵農場是第一個與國家通訊委員會（NCC）合作的公部門，為健全通訊基礎建為出發點，與國內5大電信業者合作共同建置防救災行動通訊平台，在5G時代，也希望能和更多業者合作共創未來，導入如智慧旅遊、智慧導覽解說等，並讓消費者快速且便捷地獲取資訊、彈性提供商品與服務及深度的旅遊體驗，亦同步提昇優化大梨山地區旅遊、防災整體通訊品質。

武陵農場櫻花季將登場，武陵農場表示，中華電信超前部署於武陵國民賓館附近完成大梨山地區首座5G基地台，方便賞櫻遊客快速使用網路分享美景。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季將登場，武陵農場表示，中華電信超前部署於武陵國民賓館附近完成大梨山地區首座5G基地台，方便賞櫻遊客快速使用網路分享美景。圖／武陵農場提供

武陵農場 梨山

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