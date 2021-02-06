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影／馬英九寫春聯發送 籲重視民意、樂觀面對疫情
前總統馬英九與立委楊瓊瓔今日上午到台中市大雅永興宮發送600份的春聯及限量防疫口罩，吸引大批民眾排隊領取，還有民眾早上6點半就來排隊，場面熱鬧。馬英九也解釋親手寫下的春聯「心天之心平常心、樂天之樂金牛樂」分享給民眾，他說，心天之心就是要重視民意，樂天之樂就是要民眾抱持樂觀的心，才能安然度過新冠肺炎疫情與政府開放萊豬進口。
馬英九致詞表示，自己親筆寫下「心天之心平常心、樂天之樂金牛樂」，這兩句話是明朝皇帝明太祖與明宣宗講過的，天子統治有正當性是因為有天命，而天命就是要得民心，呼籲重視民意；目前遇到新冠肺炎疫情與政府開放萊豬進口，要民眾抱持樂觀的心才能安然度過。
馬英九與楊瓊瓔隨後也到潭子潭水亭發送春聯及限量防疫口罩，同樣準備600份，吸引不少民眾爭相索取。
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