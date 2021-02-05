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卡在風機間距恐造成鳥擊 海龍風場環差5度遭退

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
海龍2號、3號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告今進入環保署環評專案小組審查。記者葉冠妤/攝影
海龍2號、3號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告今進入環保署環評專案小組審查。記者葉冠妤/攝影

海龍2號、3號風場環差案命運多舛，數遭打槍，環保署今再召開環評專案小組審查，由於業者加大風機，並縮減風機間距，引發環委質疑恐造成鳥擊，最後仍決議退回，須於3月31日前補正資料送交專案小組再審。

海龍2號與3號風場分別位於彰化縣外海、彰化與澎湖外海，兩風場均於2018年2月即通過環境影響評估審查，隨離岸風電技術發展，再加上海龍2號風場臨近交通部公告航道，場址面積縮減近40％，海龍3號也配合經濟部規畫，留設近2公里寬銜接連續鳥類廊道，面積減少14%，開發單位進而將原來規畫6至9.5MW風機，提升為11至15MW的大型化風機。

因應風機變大，開發單位提出鳥類通行廊道，但原環境影響說明書承諾盛行風間距至少為葉片直徑7倍（1057至1148公尺）、非盛行風間距至少為葉片直徑5倍（755至820公尺），這次卻改為盛行風向間距至少1158公尺、非盛行風向間距至少666公尺，間距最短僅剩葉片直徑3倍。

針對環委認為間距縮小將造成鳥類撞擊，開發單位今簡報時指出，依國內外理論及實務，超過99.9%鳥類飛行會出現迴避反應，且往大範圍廊道空間飛行，鳥類對風機迴避距離約100至200公尺，本案14MW最小淨間距444公尺，仍可提供鳥類迴避飛行空間，也遠大於國內外實例通案標準。

有環委強調，不應該因開發單位難以達成與能源局契約的裝置容量，就修改原本的環評承諾，經委員討論，一度要求開發單位現場承諾風機間距維持原環說書最小間距至少820公尺，今天就可通過。

但開發單位解釋，因應交通部要求減少航道、減少風機設置，才選擇加大風機，但地質特性等原因，導致部分地點無法設置風機，依照現在風場條件，間距無法再更寬，若依委員建議距離，恐難以達成與能源局的契約目標，更直言「不是我們不肯，而是我們做不到。」

最後該案並未通過，並須於3月31日前補正資料，送交專案小組再審。

環評 上海

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