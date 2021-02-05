卡在風機間距恐造成鳥擊 海龍風場環差5度遭退

海龍2號、3號風場環差案命運多舛，數遭打槍，環保署今再召開環評專案小組審查，由於業者加大風機，並縮減風機間距，引發環委質疑恐造成鳥擊，最後仍決議退回，須於3月31日前補正資料送交專案小組再審。

海龍2號與3號風場分別位於彰化縣外海、彰化與澎湖外海，兩風場均於2018年2月即通過環境影響評估審查，隨離岸風電技術發展，再加上海龍2號風場臨近交通部公告航道，場址面積縮減近40％，海龍3號也配合經濟部規畫，留設近2公里寬銜接連續鳥類廊道，面積減少14%，開發單位進而將原來規畫6至9.5MW風機，提升為11至15MW的大型化風機。

因應風機變大，開發單位提出鳥類通行廊道，但原環境影響說明書承諾盛行風間距至少為葉片直徑7倍（1057至1148公尺）、非盛行風間距至少為葉片直徑5倍（755至820公尺），這次卻改為盛行風向間距至少1158公尺、非盛行風向間距至少666公尺，間距最短僅剩葉片直徑3倍。

針對環委認為間距縮小將造成鳥類撞擊，開發單位今簡報時指出，依國內外理論及實務，超過99.9%鳥類飛行會出現迴避反應，且往大範圍廊道空間飛行，鳥類對風機迴避距離約100至200公尺，本案14MW最小淨間距444公尺，仍可提供鳥類迴避飛行空間，也遠大於國內外實例通案標準。

有環委強調，不應該因開發單位難以達成與能源局契約的裝置容量，就修改原本的環評承諾，經委員討論，一度要求開發單位現場承諾風機間距維持原環說書最小間距至少820公尺，今天就可通過。

但開發單位解釋，因應交通部要求減少航道、減少風機設置，才選擇加大風機，但地質特性等原因，導致部分地點無法設置風機，依照現在風場條件，間距無法再更寬，若依委員建議距離，恐難以達成與能源局的契約目標，更直言「不是我們不肯，而是我們做不到。」

最後該案並未通過，並須於3月31日前補正資料，送交專案小組再審。