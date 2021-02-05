快訊

前綠委高志鵬成功獲假釋 今天傍晚從八德外役監出獄

孫德榮重炮開轟雞排妹 「不該有的垃圾不要進來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最高888元！除夕線上來抽彰化縣開運紅包

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今年除夕晚上9點，縣府將線上發放「牛轉新運」開運紅包，紅包有1元、2元、88元，最高888元。圖／彰化縣政府提供
今年除夕晚上9點，縣府將線上發放「牛轉新運」開運紅包，紅包有1元、2元、88元，最高888元。圖／彰化縣政府提供

今年除夕晚上9點，彰化縣政府將線上發放「牛轉新運」開運紅包，紅包有1元、2元、88元，最高888元，不分縣市，縣府歡迎民眾來搶。

往年春節期間，彰化縣長王惠美都會到各宮廟參拜，並發放福袋小紅包給民眾，做為新年祝福，今年受新冠肺炎疫情影響，為減少群聚活動，縣政府特別運用行動支付科技，線上發放「牛轉新運」開運紅包，民眾不用排隊，只要在家裡動一動手指，就有機會獲得最高888元紅包。

縣府表示，彰化縣長王惠美今年春節開運紅包，特別導入全新方式發放，由彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手規畫，將在2月11日除夕晚上9點開搶，線上將發送5萬個「牛轉新運」開運紅包給民眾，紅包有1元、2元、88元，最高888元，每人(每個身分證號)限領一份，趕緊加入「彰化縣政府」(@changhua)官方LINE好友，並註冊LINE Pay Money。

紅包 開運

延伸閱讀

順澤宮玄天上帝聖示牛年彰化縣運籤 縣長一看笑了　

北斗咖啡飄香 香菜咖啡香蕉蛋糕各有特色

永靖新春贈春聯 王惠美不忘提醒春節還有「花在彰化」

彰化河濱公園有影 大草坪、水域步道等建設找經費

相關新聞

最高888元！除夕線上來抽彰化縣開運紅包

今年除夕晚上9點，彰化縣政府將線上發放「牛轉新運」開運紅包，紅包有1元、2元、88元，最高888元，不分縣市，縣府歡迎民...

台中10家建築業集結善心 贈社會局獨老身障者年菜

新春在即，台中市社會局長彭懷真今天陪同東南區議員李中、甘霖基金會執行長林錦雪等人，前往居住於東、南區的獨居長輩及身障者家...

企業歲末送愛到偏鄉！60份年菜溫暖弱勢家庭的心與胃

年關將近，由一群建築業老闆發起的台灣行動菩薩助學協會邁入第18年，今天寒冬送暖，共準備了60份的家庭年菜，贈送給台灣行動...

彰化溪州鄉藝起樂齡 百件作品同堂展出促進老少共學

彰化縣溪州鄉「藝起樂齡」聯合美展今天熱鬧開展，銀髮長輩、小朋友和潮洋國小教師創作春仔花、油畫和編製塑膠籃，上百件展品讓參...

員林燈會集章打卡送限量紀念口罩 注意交管免塞車

許多大型新春活動被取消，員林市公所首屆燈會格外引人注目，市公所今天說明2021員林燈會暨元宵節活動，燈籠天幕預計除夕晚上...

中市后里圳寮路與安眉路下陷破損 爭取3340萬預算改善

台中市市后里區圳寮路與安眉路因道路路基承載力不足，致路面多處有沉陷及嚴重破損情形，為考量用路人安全解決路面問題，立委楊瓊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。