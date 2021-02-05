最高888元！除夕線上來抽彰化縣開運紅包

今年除夕晚上9點，彰化縣政府將線上發放「牛轉新運」開運紅包，紅包有1元、2元、88元，最高888元，不分縣市，縣府歡迎民眾來搶。

往年春節期間，彰化縣長王惠美都會到各宮廟參拜，並發放福袋小紅包給民眾，做為新年祝福，今年受新冠肺炎疫情影響，為減少群聚活動，縣政府特別運用行動支付科技，線上發放「牛轉新運」開運紅包，民眾不用排隊，只要在家裡動一動手指，就有機會獲得最高888元紅包。

縣府表示，彰化縣長王惠美今年春節開運紅包，特別導入全新方式發放，由彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手規畫，將在2月11日除夕晚上9點開搶，線上將發送5萬個「牛轉新運」開運紅包給民眾，紅包有1元、2元、88元，最高888元，每人(每個身分證號)限領一份，趕緊加入「彰化縣政府」(@changhua)官方LINE好友，並註冊LINE Pay Money。