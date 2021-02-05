企業歲末送愛到偏鄉！60份年菜溫暖弱勢家庭的心與胃

年關將近，由一群建築業老闆發起的台灣行動菩薩助學協會邁入第18年，今天寒冬送暖，共準備了60份的家庭年菜，贈送給台灣行動菩薩助學協會長期關懷、助學的偏鄉弱勢學子及家庭，盼他們能過個溫飽的好年。

台灣行動菩薩助學協會起源於麗明營造董事長吳春山將父喪奠儀金捐作母校明湖國小清寒學生獎助學金，讓努力向學的清寒學生成為社會有用之人，這個理念感動中部4名建築業界老闆，共同發起台灣行動菩薩助學協會，助學對象是尚不足以領取政府低收入戶補助，卻無力就學的弱勢家庭學生。

吳春山牽線祥瀧公司與國立故宮博物院聯名的「朕的年菜」與佛跳牆各30份，致贈給偏鄉弱勢學生，讓孩子們也可以好好享用一頓豐盛的年夜飯，與家人度過溫馨的過年假期。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華說，協會成立迄今已邁入第18年了，幫助的學生累計上萬人次，發出去的獎助學金超過1.2億元，感謝企業愛心，讓弱勢家庭也能過好年，他憂心疫情影響社福機構捐款，苦不能苦孩子，期盼民眾踴躍捐款助學。