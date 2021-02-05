彰化溪州鄉藝起樂齡 百件作品同堂展出促進老少共學

彰化縣溪州鄉「藝起樂齡」聯合美展今天熱鬧開展，銀髮長輩、小朋友和潮洋國小教師創作春仔花、油畫和編製塑膠籃，上百件展品讓參展者和民眾看得興緻勃勃，透過參觀分享經驗，達到老少共學的社教目的。

藝起樂齡聯合美展在溪州鄉圖書館展出一個月，今天舉辦開幕茶會，潮洋國小小朋友打擊太鼓，老人會會員跳舞，無論長者或年幼者都活力十足，春節之前開展，長者互拜早年，別有一番喜氣。

鄉長江淑芬說，溪州鄉人口老化，公所老人會和各社區樂齡班的學員年齡大多超過70歲，有的不識字，卻力行「活到老，學到老。」學習仍孜孜不倦，閒暇之餘上美術課，學畫、學編織和做手工藝，充實人文藝術內涵；潮洋國小學生創作春仔花，手巧作品精巧可愛，有些新住民媽媽把成品放在網路上販售，相當受歡迎。

江淑芬感謝各課程老師免費又有耐心地認真指導，加上學員努力，優秀成果今天齊聚一堂，她期待藉由展覽鼓勵樂齡長者多多創作，也希望吸引更多民眾前來欣賞，傳播溪州鄉的文化氣息，調劑鄉民的身心靈。溪州鄉各界「藝起樂齡」聯合美展展至3月5日，民眾觀賞時應遵守中央防疫指引。