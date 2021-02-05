員林燈會集章打卡送限量紀念口罩 注意交管免塞車

許多大型新春活動被取消，員林市公所首屆燈會格外引人注目，市公所今天說明2021員林燈會暨元宵節活動，燈籠天幕預計除夕晚上點亮，新年主燈大年初一晚上亮燈，活動期間發送限量紀念口罩，集滿員林燈會戳章的民眾並在臉書打卡分享，即可兌換相關宣導品。

員林市長游振雄今天表示，彰化縣政府、客委會補助經費，讓員林市有了全台最長的燈籠天幕，7500顆客家花布燈暨彩繪燈籠從員林火車站出發，串連員林市年貨大街光明街、三民街和中正路，連綿近1公里，引領遊客在年節歡樂氣氛中逛街購物，員林市公所舉辦傳統年節活動不忘防疫，在地的員榮醫院主動認養莒光路員林大道口的鳳梨公園布置成防疫燈區，宣導快樂旅遊應建立在良好的防疫基礎上。

2021員林燈會暨元宵節活動主場地在員林公園，主燈「金牛富貴」、副燈「桐花王子」、「蜀葵花公主」、「菱角綜」、「番薯圓仔冰」、「百果齊天」、「富爸爸」、「舞動員藝」、「春元寶號」及「人世百態」一共10座，配合客家燈牆裝置藝術點亮員林公園。

2021員林燈會暨元宵節活動展期2月12日至3月1日，2月9日晚間6點30分起，市長游振雄和縣長王惠美一同繞巡各燈區布置情形，從莒光路員林大道口、員榮醫院布置的鳳梨公園燈區開始試燈，接著三角公園、火車站、光明街、三民街以及中正路、員林公園等路段陸續點亮，2月12日晚間8點正式點燈儀式。

2月26日晚間6點起元宵節活動及猜燈謎陸續登場，限量發放金牛、星空牛2款可愛造型小提燈。員林市公所考量防疫優先，縮小規模舉辦，取消動態表演活動與美食攤商市集，請賞燈民眾務必遵照中央流行疫情指揮中心防疫指引，全程配戴口罩，點燈儀式和元宵節活動將限制入場人數，並採行實名制，但燈會也將視疫情狀況滾動式調整。

2021員林燈會暨元宵節活動期間，萬年路三段（八條通至正興街）北上路段封街作為行人徒步區，南下路段進行交通管制，改為雙向通車。