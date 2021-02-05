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中市后里圳寮路與安眉路下陷破損 爭取3340萬預算改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔及中市議員陳本添今日邀集相關單位會勘后里區圳寮路與安眉路。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員陳本添今日邀集相關單位會勘后里區圳寮路與安眉路。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市市后里區圳寮路與安眉路因道路路基承載力不足，致路面多處有沉陷及嚴重破損情形，為考量用路人安全解決路面問題，立委楊瓊瓔及中市議員陳本添爭取前瞻建設計畫補助3340萬元進行改善；台中市府建設局允諾將儘速辦理設計，6月底前路面改善工程完成。

楊瓊瓔今日邀集相關單位會勘后里區圳寮路與安眉路，地方里長說，這些道路因年久部分路段已呈老舊、破損，甚至路基下陷等情形，改善經費龐大，爭取多年未果，幸好有立委楊瓊瓔爭取中央補助。

台中市養工處副處長廖文偉指出，圳寮路修繕經費約2600萬元，將從后里車站到東勢交界處，施作長度約4800公尺，改善面積39360平方公尺；安眉路修繕經費約740萬元，將從甲后路二段到月眉東路，施作長度約1000公尺，改善面積10000平方公尺，將改善道路龜裂及路基下陷問題，完工後讓鄉村連絡道路行車順暢。

陳本添對於建設局重視道路維護的工作表示肯定，他也呼籲市府及其他路權管理單位未來除了編列年度路平專案預算，也將兼顧品質，改善道路鋪面施工缺失，重質亦重量，才能維護用路人的安全。

楊瓊瓔說，爭取中央前瞻提升道路品質工程，就是要讓居民「有感」，圳寮路及安眉路，都是居民上下班生活的重要道路，確實有改善必要，並要求建設局養工處盡快完成設計及施工，給居民一條安穩回家的路。

立委楊瓊瓔及中市議員陳本添今日邀集相關單位會勘后里區圳寮路與安眉路。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員陳本添今日邀集相關單位會勘后里區圳寮路與安眉路。圖／楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 台中市

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