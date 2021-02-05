中市后里圳寮路與安眉路下陷破損 爭取3340萬預算改善

台中市市后里區圳寮路與安眉路因道路路基承載力不足，致路面多處有沉陷及嚴重破損情形，為考量用路人安全解決路面問題，立委楊瓊瓔及中市議員陳本添爭取前瞻建設計畫補助3340萬元進行改善；台中市府建設局允諾將儘速辦理設計，6月底前路面改善工程完成。

楊瓊瓔今日邀集相關單位會勘后里區圳寮路與安眉路，地方里長說，這些道路因年久部分路段已呈老舊、破損，甚至路基下陷等情形，改善經費龐大，爭取多年未果，幸好有立委楊瓊瓔爭取中央補助。

台中市養工處副處長廖文偉指出，圳寮路修繕經費約2600萬元，將從后里車站到東勢交界處，施作長度約4800公尺，改善面積39360平方公尺；安眉路修繕經費約740萬元，將從甲后路二段到月眉東路，施作長度約1000公尺，改善面積10000平方公尺，將改善道路龜裂及路基下陷問題，完工後讓鄉村連絡道路行車順暢。

陳本添對於建設局重視道路維護的工作表示肯定，他也呼籲市府及其他路權管理單位未來除了編列年度路平專案預算，也將兼顧品質，改善道路鋪面施工缺失，重質亦重量，才能維護用路人的安全。