二林溪湖兩鎮愛的力量湧入 彰化家扶愛心年菜今達標

彰化家扶中心募集愛心年菜今天達標！二林區原本掛0，經本報披露後引起熱烈迴響，大全民前衛新聞等民間公司社團和善心人士贊助233套，其中133套分配給彰化家扶中心，今天在二林鎮立圖書館舉行捐贈儀式，冬陽普照會場，洋溢滿滿的溫暖。

二林鎮長蔡詩傑致詞表示，大約3周之前，他接獲大全民前衛新聞網記者張家倫來電詢問，聯合報報導彰化家扶中心募集年菜，二林鎮是不是真的掛0？他當時回答說，二林鎮是偏鄉，加上疫情衝情經濟，可能因此認捐年菜情形不理想。

事後蔡詩傑聯絡朋友說明此事，獲得熱烈回應，「朋友的朋友」和「朋友的朋友的朋友」，一個介紹一個，大全民前衛新聞、台灣廣播股份有限公司AM774台中電台、柴燒卡帕尼、長進中和水稻育苗場、妙元國際事業有限公司、日信藥局員林店、龍井三善堂、指微武德財神會、慈航山道院、彰化太子宮、進興美食館共襄盛舉，合捐233套愛心年菜。

蔡詩傑主持捐贈儀式，愛心年菜133套捐給彰化家扶中心二林服務處、100套捐給樂林食物銀行慈善會。彰化家扶中心主任王震光代表受贈，向鎮長蔡詩傑和各認捐個人、單位致謝；王震光表示，往年二林地區年菜都靠員林市以北的鄉鎮市愛心人士和團體捐贈，今年聯合報披露後，台中市、南彰化地區的善心人士和團體踴躍認捐，今天1742套愛心年菜順利達標。

二林鎮長蔡詩傑等人和社團認捐的愛心年菜，由進興金牌主廚阿芳師操刀，有米糕、雞、豬、魚等料理，保證台灣產製，六道幸福年菜加上八寶粥禮盒，讓二林鎮及鄰近偏鄉的獨居長者、邊緣弱勢家庭能歡喜圍爐過好年。

彰化家扶中心表示，溪湖鎮東霖地產有限公司老闆黃文欽得知南彰化地區募年菜不易，主動號召親朋好友響應，原本預計100套，結果昨天募得205套年菜，合計23萬6000元，加上今年133套愛心年菜，彰化家扶中心受扶助家庭都有豐盛年菜可吃。