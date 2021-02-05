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蔡其昌幸福小紅包亮相 背後隱藏中職小彩蛋

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌連續第9年製作新春幸福小紅包。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌連續第9年製作新春幸福小紅包。圖／蔡其昌服務處提供

立法院副院長蔡其昌連續第9年製作新春幸福小紅包，今年色調以台灣紅為主，為2021年迎來鴻運與戰勝疫情曙光，背後更隱藏著幸福小彩蛋，以中職會長身分向球迷朋友拜年。為落實防疫措施，今年取消公開發送行程，民眾可於2月8日至10日至各服務處限量索取。

蔡其昌表示，全球疫情嚴峻，但在台灣依舊能正常的生活，是來自每一位台灣人民的團結配合、落實防疫措施，謝謝全國的人民團結一心，我們一定能夠戰勝疫情，當個驕傲的台灣人。新春雖無法與大家見面，仍會將小紅包的滿滿幸福送到鄉親手上，祝福大家新的一年「金牛祈福、闔家幸福」。

蔡其昌的新春幸福小紅包，從2013年起未曾間斷過，自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」、2019年「壹豬幸福」，2020年「幸福鼠壹您」都是以「壹」為發想。

今年2021特別改版由平面變立體，將許多小祝福藏於紅包內，象徵從嚴峻的疫情中牛轉乾坤，開啟幸福的溫度，犇來圓滿的氣象，祝福大家2021年「鴻福犇來」。

蔡其昌新春幸福小紅包自2月8至10日可至清水服務處、梧棲聯合服務處、大甲聯合服務處、大安服務處、外埔服務處、日南聯絡處及山線服務處索取，限量10萬個。

立法院副院長蔡其昌今年的新春幸福小紅包，特別改版由平面變立體，將許多小祝福藏於紅包內，象徵從嚴峻的疫情中牛轉乾坤。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌今年的新春幸福小紅包，特別改版由平面變立體，將許多小祝福藏於紅包內，象徵從嚴峻的疫情中牛轉乾坤。圖／蔡其昌服務處提供

紅包 疫情 蔡其昌

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