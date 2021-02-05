南投人和村友善環境農法有成 人和自然品牌上市

信義鄉人和村苦茶園原本較「粗放」，由於此處生態豐富，南投林管處輔導農民不用化肥、除草劑等友善環境農法，同時提升栽植技術，除達到人與自然和諧共生，苦茶油品質更佳。

林務局南投林區管理處輔導南投縣信義鄉特用作物產銷班第5班「人和村苦茶班」，今天在信義鄉人倫食堂舉辦「人和自然」品牌上市暨友善環境苦茶樹優化宣示，布農族長老與南投林管處長李政賢出席祈福儀式，並由苦茶班及輔導團隊說明栽植及處理苦茶油過程。

李政賢表示，信義鄉在石虎模擬分布範圍內，為探討石虎利用濁水溪流域遷徙狀況，充實石虎監測調查資料，委託羽林生態公司在潭南、雙龍、地利、人和一帶架設紅外線相機進行生態監測，在人和村附近苦茶園監測發現野生動物豐富，去年底更拍到石虎、黃喉貂。

李政賢說，由於此處是重要生態廊道，透過友善環境經營管理，除可改善苦茶園內植生環境，提供野生動物活動的生態廊道與棲息環境，一方面也可改變管理方式以提升苦茶籽產量，達到生活、生態、生產地景永續發展目標，歡迎民眾洽購人和村生產的優質苦茶油。

苦茶產銷班長田克偉表示，透過南投林管處的里山人力培訓，在部落農民心中栽下保育意識，其中人和村苦茶產銷班員更感同身受，「畢竟老祖先說過，人和村自然和諧共存是部落傳統精神」，野生動物不只是滿足溫飽，更是上天給布農族人生命的延續。

田克偉指出，目前有意轉型友善環境耕作的班員共7人，耕作面積共6.427公頃，其中他與史阿銀的農地已經完成土壤肥力診斷，由管理處輔導申請綠色保育標章，並規劃部分農地進行陸域棲地環境營造，盼作為帶動人和村耕作轉型的領頭羊。