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建東豐快速道路要120億 盧秀燕：促進山城安全繁榮值得

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東豐快速道路規劃案通過環評，市府朝明年復工、2026年完工為目標。圖／台中市政府提供
東豐快速道路規劃案通過環評，市府朝明年復工、2026年完工為目標。圖／台中市政府提供

「東勢-豐原生活圈快速道路」環評案2018年12月經最高行政法院宣判撤銷，被迫停工，一條路延宕10年。東豐快速道路二階環評昨日通過，市府朝明年復工、2026年完工為目標。台中市長盧秀燕表示，東豐快速道路興建預算雖高達120億元，但興建後能讓山城地區更加安全繁榮，非常值得。

盧秀燕今日表示，東豐快速道路是台中山城5個行政區最重要的道路，興建後可讓豐原周邊交通更加發達與繁榮，對鄰近的東勢、和平、石岡、新社等區更是一條「救命的路」，過去921大地震因主要幹道毀壞，導致山城地區搶救困難，但如果有東豐快速道路，便是「第二條生命線」，達到安全救援目的，東豐快速道路極其重要。

盧秀燕說，東豐快速道路曾因故停工，且遇到環境評估遭到法院撤銷等阻礙，自己上任後聽取民意，與立委江啟臣積極爭取續建，終在市府努力兩年後，昨日順利通過環評。東豐快速道路興建預算雖高達120億元，但興建後能讓山城地區更加安全繁榮，非常值得，市府正籌備相關預算，預計明年便能順利復工。

立委江啟臣表示，東豐快速道路一波三折，從前市長胡志強開工，原本應該去年就完工，但因為中間換了市府，以及法律訴訟及環評的波折，盧市長上任後展現魄力，在最短時間內讓可能會中斷的東豐快搶救回來。昨日東豐快環評通過，對於台中山城地區道路接軌的意義重大，期盼中市府團隊可以盡快復工，讓大山城有個安全回家的路，並快速接軌大台中。

環評 盧秀燕 江啟臣

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