中山青年藝術獎書法類 辦五屆彰化子弟包辦三屆首獎

國父紀念館精選2020年中山青年藝術獎的50幅作品，在彰化縣立美術館展至本（2）月底，今天展覽開幕，唯一展出兩幅作品的書法類首獎得獎人陳昭坤，目前擔任福興國中教師，中山青年藝術獎舉辦五屆，彰化縣就有他和林俊臣、吳啟林先後榮獲書法類中山獎，彰化藝術軟實力不言可喻。

2020中山青年藝術獎彰化巡迴展，在悠揚弦樂聲中揭幕。國父紀念館長王蘭生說，國文紀念館去年第一次來彰化縣舉辦展覽，發現場地很好，今年首次帶進中山青年藝術獎作品，提高得獎作品的能見度，國父紀念館也將第一次和中華民國畫廊協會合作，把得獎作品推進國際藝術市場，為藝術家創造實質收益。

中山青年藝術獎的獎項分為水墨類、書法類、油畫類，參賽年齡上限為45歲，第五屆（2020年）得獎人49位，最高榮譽中山獎各一名，分別是水墨類陳仕航、書法類陳昭坤、油畫類楊宥勝，比賽規定書法類參賽者一定要提出兩種書體，書法類得獎人陳昭坤的兩件作品獲評審高度讚賞，都選入這次展覽。

「真正寫書法是大學期間，先前沒特別練習，念研究所、博士班的時候專攻書法，下功夫研究書法。」陳昭坤是鹿港子弟，就讀鹿港國小、鹿港國中，鹿港傳統藝術興盛，他自幼耳濡目染，對書法有深刻印象，長大之後興趣逐漸濃厚，寫書法得心應手。

他說，曾參加第二屆、第四屆中山青年藝術獎書法類評選，第二屆沒得名，第四屆第三名，去年第五屆他提交作品時剛好45歲，「搭上中山青年藝術獎的博愛座」，幸好評審青睞，他在年齡上限的最後一年如願抱回首獎。

陳昭坤獲得中山青年藝術獎的作品，自認「如令狐沖，體內有各派功力，調和運用，形成個人風格的招式。」他擔任國文教師，看見現在孩子因為很少寫字，「字都像狗啃過」，所以他經常要學孩子寫作業順便練字，寫書法可以靜心，有助學習，「希望不要因為意識形態放棄這項美好的藝術」，各界都多多重視書法教育。