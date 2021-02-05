集集警方春節前加強取締砂石車違規 維護用路人安全

南投集集分局發現因年節將近，近期多項興建工程與河川疏濬正進行中，砂石車往來頻繁，致集集、水里、日月潭、魚池地區沿路塵土飛揚，且時有交通違規情形，已啟動砂石車交通違規執法行為，規畫於台16、21線重要路段加強攔檢，對於砂石車超載、超速、滲漏飛散、行駛禁行路線等交通違規，維護沿路居民及用路人的安全。

集集分局指出，轄區有不少砂石場，造成砂石車借道行駛省道台21線魚池 往返埔里、日月潭、台16線集集往返水里，搶道爭先的不良駕駛行為，不但經常接到民眾反映，去年甚至發生外國情侶在中潭公路被超車的驚魂事件，同時加強取締砂石車輛行駛省道時的危險行為。

且今年春節期間南投縣全縣禁行砂石車，近來不少砂石車頻繁加班往來台16線及台21線，集集分局接獲民眾指稱後，將以不定時及沿線不定點交通稽查攔查勤務，全面執行取締砂石車超速、超載、闖紅燈、砂石滲漏、違反禁駛及爭道行駛等屬重大交通違規，呼籲砂石車司機應遵守各項交通法規。

集集分局長張澤銘強調，春節期間警方執法不會間斷，另提醒小車駕駛，大型車體構造不同於小型車，易產生「視界死角」，且在轉彎時因作用原理容易造成較大「內輪差」，因此駕車或行走，應盡量與大型車保持相當距離且勿與其併駛，以避免憾事發生。