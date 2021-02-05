名古屋大學八田耕吉與日收藏家 捐興大2萬餘件昆蟲標本

日本學者八田耕吉與標本收藏家高崎保郎、吉田信弘捐贈中興大學2萬7千多件昆蟲標本，歷經1年多的接洽與手續辦理，1月中抵達中興大學昆蟲標本館。興大指出，吉田信弘捐贈期間因病辭世，讓批珍藏的標本遠渡抵台獲得永續保存，更顯彌足珍貴。

八田耕吉是名古屋女子大學退休教授，現年78歲，主要研究為水生昆蟲於環境監測，對各類昆蟲的分類採集鑑定一直保有熱忱，2009年、2011年捐贈1萬5千件來自世界各地的蝴蝶、甲蟲與蜻蜓的針插標本，以及書籍顯微鏡予中興大學昆蟲學系，10多年來持續訪台採集，幾乎每年皆會造訪興大昆蟲標本館，與師生交流，累計所捐贈的標本超過2萬多件。

相隔10年，八田耕吉第三度捐贈6千多件蒐藏標本與藏書，同時在其推介下，友人高崎保郎、吉田信弘也分別捐贈1萬5千多件與5千多件標本。

其中，高崎保郎現年87歲，是名古屋當地從事蜻蛉目研究的業餘研究人員，也是愛知縣昆蟲紅皮書的調查中心人員。這次捐贈內容有相當完整的日本蜻蜓標本，僅日本保育類物種除外，囊括191種蜻蜓成蟲標本、102種水蠆的蛻；還有日本甲蟲、椿象、蛾類和衛生害蟲的展示標本。

另一位捐贈者吉田信弘今年82歲，是名古屋昆蟲標本收藏家，捐贈內容包含收集自日本、印尼、緬甸與秘魯的蝴蝶與蜻蜓標本，其中最早的標本是日本著名的蜻蜓收藏家松井一郎在1932年所採集的蜻蜓標本。

興大說，這次所捐贈物種絕大多數皆採自日本，類別廣泛，舉凡蝶蛾、甲蟲、螳螂、蜻蛉、椿象等皆於其中。

興大昆蟲系教授楊曼妙表示，興大昆蟲標本館館藏來源過去以師生的採集為主，而收集較完整的特色內容多為老師的研究類群，包括半翅目的木蝨、飛蝨與椿象，鞘翅目的天牛，直翅目的蟋蟀等。近年，來自國內外的捐贈大幅增加了標本的多樣性，特別感謝八田耕吉博士對興大昆蟲標本館的信任和支持。