影／南投市綠美橋開放半年又封閉 居民不滿抗議

南投市地標綠美橋去年5月恢復通車，去年12月檢測出鋼索鏽蝕鬆脫，市公所再度封橋。南投市軍功、東山等里居民今天抗議，認為綠美橋封閉後，老人和學生得改走車流量大的軍功橋相當危險，要求縣府公所解決問題，盡快恢復通行。

南投縣政府工務處長陳錫梧說，綠美橋只限行人和機車通行，為了再次確認安全性，今年1月作了橋梁觀測，也利用貨車加上水泥護欄，測試橋身承載重量，確定在超重負載下結構是否安全，如果無安全疑慮，行人和機車通行應該沒問題。不過，南投市公所是主管機關，是否開放還是由市公所決定。

市公所主任秘書曾茂榕說，綠美橋鋼索鏽蝕考慮民眾安全才封橋。縣府已請廠商再次檢測綠美橋，如果安全沒問題，再決定是否重新開放。

軍功里民楊裕隆說，綠美橋是東山、軍功里老人和學生通行市區重要橋梁，前年綠美橋景觀改造封閉，大家改走軍功橋到市區，和汽車爭道相當危險，好不容易去年5月恢復通行，沒想到才幾個月又封閉，讓居民又得忍受交通黑暗期。

民進黨全國黨代表曾琮愷說，綠美橋前年景觀改善工程，縣政府強調對「綠美橋鏽蝕加強檢修」。但開放才半年，橋樑檢測居然是危橋，沒有解決吊索鬆脫鏽蝕等問題。他呼籲縣府工務處公布檢測報告，縣府和公所不要互推責任，盡快改善讓行人、機車恢復通行，並提出改善時間表，徹底修復綠美橋。