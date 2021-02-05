集集小鎮始終缺乏牙醫 睽違5年終於迎來牙科診所

難以想像南投集集鎮竟然連牙醫都沒有，鎮長陳紀衡去年向衛福部部長陳時中當面爭取後，經8個月的等待，本月終於迎來了第一個牙醫診所，並由曾任台中市衛生局副局長的牙醫師張瑞麟執業，鎮民表示，集集再有牙醫服務鄉親，已經事隔5年。

鎮長陳紀衡表示，特別感謝衛生福利部與南投縣衛生局的協助。因為2020年6月有次與衛福部部長陳時中、南投縣衛生局局長黃昭郎見面時，提到集集已經5年多沒牙醫，希望能協助引介牙醫師，前來鎮上開業或於集集衛生所駐診。

經半年多的尋覓，終於成功引薦前牙醫師張瑞麟願意在集集鎮開設唯一的民生牙醫診所，張醫師過去曾任台中市衛生局副局長，感受到地方欠缺牙醫照護，2月起，新診所位於集集鎮民生路340號，鄰近民生路與和平街口交叉路，星期一至五上午9至12點皆有門診，星期一、三下午1至4點、5至8點也有服務。