快訊

終結葉門內戰？拜登下令美軍斷援「沙烏地攻擊軍」

富王鴨肉店委由律師聲明：農曆年後將重開 用同招牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市府積極輔導民宿合法化 2年增加17家

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市近兩年來民宿增加17家。圖／中市府觀旅局提供
台中市近兩年來民宿增加17家。圖／中市府觀旅局提供

民宿是結合當地人文、歷史風貌、自然景觀，提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活，為提供旅客來台中旅遊住宿多樣化的選擇，並維護住宿的公共安全及服務品質，中市府觀旅局近兩年來戮力輔導民宿合法化，民宿增加17家，進一步提升來台中的旅客人數，讓台中觀光旅宿業蓬勃發展。

觀旅局長林筱淇指出，台中市近兩年來民宿增加17家，其中有多家是列管多年的非法民宿，為輔導中市非法旅宿合法化，觀旅局每年主動辦理說明會宣導民宿申請流程及相關法令，向欲申請民宿經營者解釋應備妥的文件資料及審查重點、依個案辦理專案輔導，兩年努力漸展成效。

林筱淇表示，民宿申設合法化時常面臨土地與合法房屋的問題，為加速輔導業者合法化，中市府組成輔導小組現地輔導，逐一與業者面對面溝通了解其遲未能合法化的原因及問題點，針對有合法化條件者，就問題涉及法令提供建議解決方案予業者依循，加速合法化。亦針對無合法化條件者，請業者歇業或另覓合法地點營業，確保中市旅宿業公共安全及合法業者權益。

旅遊型態改變，生態旅遊、部落旅遊人潮日益加增，為了讓遊客深入體驗台中市和平區生態部落之美，帶動部落商機及促進和平區觀光發展，觀旅局持續努力，積極輔導和平區未合法民宿經營合法化，讓原住民部落成立更多的在地文化風格民宿和安全的住宿環境。

台中市近兩年來民宿增加17家。圖／中市府觀旅局提供
台中市近兩年來民宿增加17家。圖／中市府觀旅局提供
中市府組成輔導小組現地輔導，逐一與業者面對面溝通了解遲未能合法化的原因及問題點。圖／中市府觀旅局提供
中市府組成輔導小組現地輔導，逐一與業者面對面溝通了解遲未能合法化的原因及問題點。圖／中市府觀旅局提供

民宿 林筱淇

延伸閱讀

春節將至 中市加強查核281家「安心旅宿」標章旅宿業者

中市已查核81家次居家檢疫替代所 落實防疫規範無缺口

全台最美市集「富地市場」防疫升級 座位加隔板禁試吃

中市草悟廣場防疫升級 加強區域清潔停止試吃

相關新聞

集集小鎮始終缺乏牙醫 睽違5年終於迎來牙科診所

難以想像南投集集鎮竟然連牙醫都沒有，鎮長陳紀衡去年向衛福部部長陳時中當面爭取後，經8個月的等待，本月終於迎來了第一個牙醫...

過年換新鈔台銀太保分行大排長龍 銀行員：ATM就有新鈔

農曆春節將至，不少民眾換新鈔包紅包，嘉義縣治特區台銀太保分行這幾天換新鈔民眾大排長龍，連ＡＴＭ提款機前也排長長人龍，銀行...

建東豐快速道路要120億 盧秀燕：促進山城安全繁榮值得

「東勢-豐原生活圈快速道路」環評案2018年12月經最高行政法院宣判撤銷，被迫停工，一條路延宕10年。東豐快速道路二階環...

中山青年藝術獎書法類 辦五屆彰化子弟包辦三屆首獎

國父紀念館精選2020年中山青年藝術獎的50幅作品，在彰化縣立美術館展至本（2）月底，今天展覽開幕，唯一展出兩幅作品的書...

名古屋大學八田耕吉與日收藏家 捐興大2萬餘件昆蟲標本

日本學者八田耕吉與標本收藏家高崎保郎、吉田信弘捐贈中興大學2萬7千多件昆蟲標本，歷經1年多的接洽與手續辦理，1月中抵達中...

集集警方春節前加強取締砂石車違規 維護用路人安全

南投集集分局發現因年節將近，近期多項興建工程與河川疏濬正進行中，砂石車往來頻繁，致集集、水里、日月潭、魚池地區沿路塵土飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。