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中市府積極輔導民宿合法化 2年增加17家
民宿是結合當地人文、歷史風貌、自然景觀，提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活，為提供旅客來台中旅遊住宿多樣化的選擇，並維護住宿的公共安全及服務品質，中市府觀旅局近兩年來戮力輔導民宿合法化，民宿增加17家，進一步提升來台中的旅客人數，讓台中觀光旅宿業蓬勃發展。
觀旅局長林筱淇指出，台中市近兩年來民宿增加17家，其中有多家是列管多年的非法民宿，為輔導中市非法旅宿合法化，觀旅局每年主動辦理說明會宣導民宿申請流程及相關法令，向欲申請民宿經營者解釋應備妥的文件資料及審查重點、依個案辦理專案輔導，兩年努力漸展成效。
林筱淇表示，民宿申設合法化時常面臨土地與合法房屋的問題，為加速輔導業者合法化，中市府組成輔導小組現地輔導，逐一與業者面對面溝通了解其遲未能合法化的原因及問題點，針對有合法化條件者，就問題涉及法令提供建議解決方案予業者依循，加速合法化。亦針對無合法化條件者，請業者歇業或另覓合法地點營業，確保中市旅宿業公共安全及合法業者權益。
旅遊型態改變，生態旅遊、部落旅遊人潮日益加增，為了讓遊客深入體驗台中市和平區生態部落之美，帶動部落商機及促進和平區觀光發展，觀旅局持續努力，積極輔導和平區未合法民宿經營合法化，讓原住民部落成立更多的在地文化風格民宿和安全的住宿環境。
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