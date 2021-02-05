快訊

部桃清零計劃完成、首批疫苗誰先打 陳時中下午2時說明

案908宜蘭活動足跡外流 竟是刑警大隊偵查佐洩密！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年換新鈔台銀太保分行大排長龍 銀行員：ATM就有新鈔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
農曆春節將至，不少民眾換新鈔包紅包，嘉義縣治特區台銀太保分行這幾天換新鈔民眾大排長龍。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，不少民眾換新鈔包紅包，嘉義縣治特區台銀太保分行這幾天換新鈔民眾大排長龍。記者魯永明／攝影

農曆春節將至，不少民眾換新鈔包紅包，嘉義縣治特區台銀太保分行這幾天換新鈔民眾大排長龍，連ＡＴＭ提款機前也排長長人龍，銀行員說，台銀ＡＴＭ都是新鈔，不只千元鈔，還可提款兌換百元新鈔。

換新鈔最方便是台銀ＡＴＭ，但很多人不知道，除了千元鈔，還可提款百元新鈔，每次提款10張百元鈔，但可提款多次兌換，銀行員說，提領百元新鈔，只要插入提款卡，按提款機螢幕顯示說明指示，按選其他項目服務，再按步驟操作，一次雖限提款10張百元鈔，但可以操作多次。

台銀太保分行公告，每人限兌換100張百元新鈔，20張500元新鈔，千元鈔不限數量，愈接近過年，提領換新鈔民眾愈多，銀行人員會同保全不斷到ＡＴＭ補新鈔，今年因應防疫需求，7大公股銀行實施實名制，民眾在填寫兌換明細單時，需一併填妥個人姓名、電話和兌換日期時間。

財政部公告，兌換新鈔期間從2月3日至9日，連續5個營業日，包括7大公股銀行：台銀（簡易分行除外）、台灣土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行，全台共371家分行，中華郵政公司全台83家支局。

台銀ＡＴＭ都是新鈔，不只千元鈔，還可提領兌換百元新鈔。記者魯永明／攝影
台銀ＡＴＭ都是新鈔，不只千元鈔，還可提領兌換百元新鈔。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，不少民眾換新鈔包紅包，嘉義縣治特區台銀太保分行這幾天換新鈔民眾大排長龍。記者魯永明／攝影
農曆春節將至，不少民眾換新鈔包紅包，嘉義縣治特區台銀太保分行這幾天換新鈔民眾大排長龍。記者魯永明／攝影

提款機 中華郵政 嘉義

延伸閱讀

換新鈔首日未見排隊人龍 央行備妥5700億供兌領

比照7大公股銀 全台83家郵局即日起換新鈔「實聯制」

整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知

買漁貨不怕沒現金 龜吼漁港設ATM提款機

相關新聞

過年換新鈔台銀太保分行大排長龍 銀行員：ATM就有新鈔

農曆春節將至，不少民眾換新鈔包紅包，嘉義縣治特區台銀太保分行這幾天換新鈔民眾大排長龍，連ＡＴＭ提款機前也排長長人龍，銀行...

中彰投各中小學校園 開學前完成清消

中小學延後4天開學，台中市已要求各校取消開學典禮，當天將改以廣播、視訊或書面方式於各班宣導。中彰投各校開學前將加強校園清...

中市高架鐵路下停車場 1年流標4次

台鐵豐原站至大慶站高架橋下計畫增設2500個停車位，但1年多來流標4次！民代質疑投標條件嚴苛，如「3年內有經營1500個...

投縣爭取1.4億元 改善運動場域

南投縣無國民運動中心，不少體育設施環境又欠佳，甚至老舊毀損，縣府協助鄉鎮公所提升運動環境，向中央提報改善縣立體育場跑道、...

彰化年菜募集困難 立委認捐300分

彰化家扶中心連8年舉辦「幸福年菜圍爐新年」年菜認捐活動，南彰化募集情形不理想，本報披露今年二林區掛0，田中區僅4套，引起...

台中市iBike2.0、1.0分不清 還車多計600元

台中市iBike租賃站有1.0系統與2.0系統，但彼此不相容。一名女子租用2.0系統單車，到1.0系統站點還車，因刷卡還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。