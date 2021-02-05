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過年換新鈔台銀太保分行大排長龍 銀行員：ATM就有新鈔
農曆春節將至，不少民眾換新鈔包紅包，嘉義縣治特區台銀太保分行這幾天換新鈔民眾大排長龍，連ＡＴＭ提款機前也排長長人龍，銀行員說，台銀ＡＴＭ都是新鈔，不只千元鈔，還可提款兌換百元新鈔。
換新鈔最方便是台銀ＡＴＭ，但很多人不知道，除了千元鈔，還可提款百元新鈔，每次提款10張百元鈔，但可提款多次兌換，銀行員說，提領百元新鈔，只要插入提款卡，按提款機螢幕顯示說明指示，按選其他項目服務，再按步驟操作，一次雖限提款10張百元鈔，但可以操作多次。
台銀太保分行公告，每人限兌換100張百元新鈔，20張500元新鈔，千元鈔不限數量，愈接近過年，提領換新鈔民眾愈多，銀行人員會同保全不斷到ＡＴＭ補新鈔，今年因應防疫需求，7大公股銀行實施實名制，民眾在填寫兌換明細單時，需一併填妥個人姓名、電話和兌換日期時間。
財政部公告，兌換新鈔期間從2月3日至9日，連續5個營業日，包括7大公股銀行：台銀（簡易分行除外）、台灣土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行，全台共371家分行，中華郵政公司全台83家支局。
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