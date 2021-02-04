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東豐快速道路規劃案環評今通過 拚明年復工5年完工

聯合報 / 記者陳秋雲余采瀅／台中即時報導
東豐快速道路規劃案通過環評。圖/台中市建設局提供
東豐快速道路規劃案通過環評。圖/台中市建設局提供

「東勢-豐原生活圈快速道路」環評案2018年12月經最高行政法院宣判撤銷，被迫停工，一條路延宕10年。市府建設局長陳大田今天向環評委員會報告，決議開發，市府朝明年復工、2026年完工為目標。

建設局長陳大田今日率隊向市府環評委員會報告，陳大田説，東豐快速道路開發計畫從中央移交市府辦理。原規劃路線影響民宅上百戶，市府廣納民意調整成目前規劃，主線有居住事實拆遷數僅剩2戶，受影響民眾將從優補償，保障權益。

陳大田説，東豐快速道路預留沿線各區交流道銜接路網規劃，並預留通往新社的連絡匝道，未來施工期間將落實環評承諾事項，減輕施工對地方的影響。

民眾關心東豐快與豐勢交流道銜接，陳大田說，建設局已與高公局協商並取得共識，規劃以高架跨越台三線銜接國四系統辦理；豐潭段工程也預先留設接合板，提供未來銜接運用，在環評定案後，細部設計階段完善豐勢交流道系統的可行性評估。

陳大田強調，東豐快二階環評將依審查結論及委員意見修正、補充納入拍板，未來市府將持續以地方共識、公開透明、尊重專業及損失最小等原則，與民眾充分溝通化解紛爭。

東豐快速道路規劃案通過環評。圖/台中市建設局提供
東豐快速道路規劃案通過環評。圖/台中市建設局提供

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