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苦無國民運動中心 南投縣爭取1.4億改善運動場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣無國民運動中心，縣府鎖定整建縣內各鄉鎮市運動場域，可望成功爭取1.4億元改善。圖／南投縣政府提供
南投縣無國民運動中心，縣府鎖定整建縣內各鄉鎮市運動場域，可望成功爭取1.4億元改善。圖／南投縣政府提供

南投縣無國民運動中心，不少體育設施環境又欠佳，甚至老舊毀損，縣府為協助地方公所改善，向中央提報改善縣立體育場跑道、草屯中山公園網球場等6鄉鎮市8運動場域整建，可望成功爭取1.4億元進行改善，並預計在年後陸續動工。

縣府指出，因縣庫拮据，但蓋國民運動中心所需經費龐大，加上無合適腹地，因此未能建置，現階段先針對現有建築或場域進行改善，經盤點會勘各鄉鎮公有運動場域，發現部分跑道老舊、球場遮蔽或無障礙設施不足，因此向中央提報改善。

其中，涵蓋縣立體育場跑道整修、縣立網球場整建，草屯中山公園網球場整建，埔里風雨球場興建及游泳池無障礙設施改善，以及中寮鄉龍岩、仁愛鄉慈峰、竹山鎮及南投中山公園民權元4處風雨球場興建，共6鄉鎮市8個運動場域。

南投縣長林明溱說，這8件體育設施工程總經費高達1.47億元，而在行政院中部聯合中心及縣籍立委協助下，竹山1800萬元及埔里1650萬元兩案已接獲中央核定公文，其餘6項也可望順利獲核定，並將在農曆春節過後陸續動工改善。

只不過，中央雖陸續核定經費改善，地方政府需自籌17.5%配合款，光是這8項工程地方配合款就逾2650萬元；林表示，縣府和公所籌措財源壓力大，雖會努力找錢，但也盼中央將配合款調降到10%以下，縣府才有能力提報更多建設計畫。

南投縣縣府向中央提報整建草屯鎮中山公園半戶外網球場。圖／南投縣政府提供
南投縣縣府向中央提報整建草屯鎮中山公園半戶外網球場。圖／南投縣政府提供

體育 埔里 行政院

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