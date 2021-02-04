苦無國民運動中心 南投縣爭取1.4億改善運動場

南投縣無國民運動中心，不少體育設施環境又欠佳，甚至老舊毀損，縣府為協助地方公所改善，向中央提報改善縣立體育場跑道、草屯中山公園網球場等6鄉鎮市8運動場域整建，可望成功爭取1.4億元進行改善，並預計在年後陸續動工。

縣府指出，因縣庫拮据，但蓋國民運動中心所需經費龐大，加上無合適腹地，因此未能建置，現階段先針對現有建築或場域進行改善，經盤點會勘各鄉鎮公有運動場域，發現部分跑道老舊、球場遮蔽或無障礙設施不足，因此向中央提報改善。

其中，涵蓋縣立體育場跑道整修、縣立網球場整建，草屯中山公園網球場整建，埔里風雨球場興建及游泳池無障礙設施改善，以及中寮鄉龍岩、仁愛鄉慈峰、竹山鎮及南投中山公園民權元4處風雨球場興建，共6鄉鎮市8個運動場域。

南投縣長林明溱說，這8件體育設施工程總經費高達1.47億元，而在行政院中部聯合中心及縣籍立委協助下，竹山1800萬元及埔里1650萬元兩案已接獲中央核定公文，其餘6項也可望順利獲核定，並將在農曆春節過後陸續動工改善。