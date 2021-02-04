這種嚴苛招標條件！台中鐵路高架橋下停車場1年流標4次

台中鐵路高架化已4年多，台鐵局規劃豐原站至大慶站高架橋下要增設2500個停車位，1年多來流標4次！民代質疑台鐵投標條件嚴苛，需「3年內經營1500個停車格、有經營商場」2種條件，因此才流標4次。台鐵表示，已修改招標條件，廠商可合作經營補足投標資格，合約期間拉長10+5+5年以利廠商攤提。

台中鐵路高架化後，綠空廊道、綠空鐵道陸續完工，遊客慕名而來，加上鐵道沿線的住戶均有停車需求。立委黃國書昨天指出，豐原站至大慶站帶狀廊道達11.5公頃，規劃9成是停車空間、1成是商場，停車空間還分成31段、商場22段，台鐵局「包裹」成一個標案，等於需投入龐大開發成本，讓廠商卻步，標案條件又這麼嚴格，難怪會1年流標4次。

黃國書說，要符合台鐵投標要件，依據中市府及經濟部公開的資料，近3年能符合這2項條件的廠商只有1家，許多廠商有意投標但抱怨，這個標案若含整地、建制商場、停車場粗估就要3億元，還不包含每年要繳給台鐵局的土地租金，最多合約只能簽10年加5年，很難回本，根本沒人想做賠錢生意。

台鐵局資產開發中心經理江權祐表示，已就招標條件進行修改，考量符合招標條件的廠商過少，已設定可併計2家合作廠商實績的機制，廠商可合作經營補足投標資格。