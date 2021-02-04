全國唯一！他高中學歷考上檢察官 為圓夢再拿土木碩士

彰化縣律師鄭智文是全國唯一高中學歷考上檢察官，擔任檢察官期間屢辦重大食安、電鍍工廠偷排案，三年前從彰檢退下來轉任律師，他高中時就為了賺學費當板模工，偵辦廢爐渣案時也發現建築業界偷工減料陃習，決定去念暨南大學土木工程研究所，昨天他拿到碩士文憑，開心的說「我不再只是高中畢業」，接下來他就要繼續圓夢，用高標準蓋房子完成他人生夢想。

鄭智文人生歷程充滿驚奇！被封為「菜市仔檢察官」「食安英雄」的他原本家庭優渥，但因父母經商負債「跑路」到彰化市市場賣雞鴨，高中時就開始在市場幫忙，清晨得幫忙殺雞，下午有空檔再去兼差當板模工，他苦笑說「可能是有這種殺生罪孽，注定他以後要當檢察官做有利於社會的事來彌補」。

30年前當了二年多板模工人，他對蓋房子非常有興趣，還想去學水電，並跟老爸開口說要不要籌錢來蓋房子賣？鄭父一句沒錢，要他再讀書，鄭智文剛好看到司法官特考資訊，原來高中學歷就可考，苦讀一年多，23歲的他考上書記官，7年後再考上檢察官，受訓二年，32歲當上檢察官。

在不乏台大法律系的彰化地檢署學霸林中當檢察官，只有高中學歷的他雖經常感到自己的不足，但他卻說「他喜歡做不一樣的事，喜歡做別人沒做過的」，甚至被其他檢察官說「這個人很瘋狂」，例如調來透地雷達偵測開挖暗管，查到汙染農田的偷排電鍍工廠。

但他說，其實辦這些案子壓力都非常大，像辦假干貝案被投訴「差點完蛋」，那時也是自己充滿熱情，看不過去消費市場充斥假品混冒才主動偵辦，如果那次不是檢察長力挺，他完蛋的話，應該就沒有後續他辦的那些案子，就像開挖偷排電鍍廢水工廠暗管，也是冒著如果查不到，可能要被索賠的風險。

「爐渣屋也算是終結在我手裡吧」還有鄭智文最引以為傲的查業者將廢爐碴混入預拌混凝土中用於重大堤防工程、甚至被用於一般建案。

47歲的鄭智文說，轉任律師後，他到暨南大學念土木工程碩士，不僅彌補學歷不足的遺憾，還要繼續完成30年前想蓋房子的夢，他不諱言，看到建築業目前的陃習，其實現今台灣不僅是食品業、建築業都充斥亂象，長久把「不正常」視為正常，「因為大家都是這麼做」，他最近正在蓋自己的房子，花了很多時間找合作工班，只希望蓋房子「能按圖施工」，蓋出真正不偷工減料的好房子，用行動實現自己理想，反擊「現今的不正常」。