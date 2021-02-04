全台唯二！最新型「醫療界萬磁王」MRI進駐南投

南投縣埔里基督教醫院支應大埔里地區醫療需求，院方斥資3700萬元引進MAGNETOM Sempra 1.5T 核磁共振儀（MRI），今啟用；院方表示，MRI堪稱「醫療界萬磁王」，這次進駐的是全台唯二的最新機種，將大幅提升急重症醫療能量。

埔基醫院指出，埔里鎮支應仁愛、信義、魚池、國姓等鄰近偏鄉救護，該院成為是當地重要醫護據點，支應大埔里地區醫療，為完善地區醫療需求，10多年前籌募資金購置引進磁振造影儀（MRI），但隨時間流逝，已不堪現今精準醫學診斷。

該院院長蘇世強表示，2年多前就想將MRI汰舊換新，唯近年景氣差，勸募不易，院內業務量去年更因疫下降，資金上捉襟見肘，但為提升地方醫療仍接洽業者購置，更新引進台灣第2台2020年最新款MAGNETOM Sempra 1.5T，今正式啟用。

「醫療界的萬磁王。」醫事部主任醫師詹豐益說，MRI有別於X光或斷層掃描，是透過磁場原理、無線電波及電腦技術從多角度拍攝身體內部器官的組織和結構進行磁振造影，因此沒有輻射，也不需要使用顯影劑，因此對人體更安全。

但因MRI造影是利用強力磁場，因此會將金屬及電子產品等全轉往同個磁場方向，未卸下就貿然進入可能造成金屬或電子物件損壞，國外甚至曾發生氧氣瓶被吸入MRI釀傷亡的狀況，所以使用上須由專業醫護人員管控，再進行醫療檢測。