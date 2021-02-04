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愛心年菜來了！彰化家扶獲南彰文教基金會認捐300份

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
立法委員謝衣鳳探望彰化家扶的埤頭鄉受扶助家庭。記者簡慧珍／攝影
立法委員謝衣鳳探望彰化家扶的埤頭鄉受扶助家庭。記者簡慧珍／攝影

彰化家扶中心一連8年舉辦「幸福年菜 圍爐新年」年菜認捐活動，南彰化的募集情形向來不理想，聯合報披露今年二林區掛0，田中區僅4套，引起社會善心人士關切，今天立法委員謝衣鳳以財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會名義，認捐300份年菜和200箱泡麵給彰化家扶中心的南彰化受扶助家庭，並親自送到埤頭鄉的受扶助家庭。

埤頭郷的這戶受扶助家庭，由單親媽媽獨力撫養兩名身障兒子，並侍奉90歲祖母，家境清寒。受扶助的單親媽媽表示，她的先生2018年病逝，家庭經濟拮据，平日簡單吃，年夜飯多煮一個火鍋圍爐和多炒一至兩道青菜，幸好彰化家扶中心這幾年送來年菜，有魚、有蝦、有豬蹄膀，是他們全年之中最豐富的一餐。

兩名身障孩子都是早產兒，「小恩」中度肢障，「小啟」左耳聽障又視障，個性開朗，會幫媽媽做家事，照顧高齡曾祖母，看到謝衣鳳、彰化家扶中心主任王震光、社工員到來，興奮又緊張，不知該說什麼。謝衣鳳和這對身障小兄弟閒話家常，教他們貼春聯，直到中午才離去。

謝衣鳳表示，疫情影響經濟發展，她從聯合報報導得知彰化家扶中心募集年菜狀況不理想，她以財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會的名義，認捐300份年菜分送給南彰化偏鄉弱勢家庭，現場追加200箱泡麵，希望豐富弱勢家庭的年菜，溫暖他們的心。

彰化家扶中心今天在埤頭鄉合興宮舉辦「無窮世代~幸福年菜 圍爐新年」捐贈儀式；彰化家扶中心主任王震光說，今年籌措近1750份愛心年菜，彰化家扶後援團體與委員認捐約3至4成，不足部分需要善心人士和企業贊助，但偏鄉資源匱乏，幾乎靠著員林或彰化市資源挹注，今年首次得到財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會捐助，彰化家扶中心和受扶助家庭得到關懷，銘記在心。

立法委員謝衣鳳以財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會的名義，捐贈300份愛心年菜和200箱泡麵。記者簡慧珍／攝影
立法委員謝衣鳳以財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會的名義，捐贈300份愛心年菜和200箱泡麵。記者簡慧珍／攝影

年菜 家扶中心

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