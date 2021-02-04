愛心年菜來了！彰化家扶獲南彰文教基金會認捐300份

彰化家扶中心一連8年舉辦「幸福年菜 圍爐新年」年菜認捐活動，南彰化的募集情形向來不理想，聯合報披露今年二林區掛0，田中區僅4套，引起社會善心人士關切，今天立法委員謝衣鳳以財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會名義，認捐300份年菜和200箱泡麵給彰化家扶中心的南彰化受扶助家庭，並親自送到埤頭鄉的受扶助家庭。

埤頭郷的這戶受扶助家庭，由單親媽媽獨力撫養兩名身障兒子，並侍奉90歲祖母，家境清寒。受扶助的單親媽媽表示，她的先生2018年病逝，家庭經濟拮据，平日簡單吃，年夜飯多煮一個火鍋圍爐和多炒一至兩道青菜，幸好彰化家扶中心這幾年送來年菜，有魚、有蝦、有豬蹄膀，是他們全年之中最豐富的一餐。

兩名身障孩子都是早產兒，「小恩」中度肢障，「小啟」左耳聽障又視障，個性開朗，會幫媽媽做家事，照顧高齡曾祖母，看到謝衣鳳、彰化家扶中心主任王震光、社工員到來，興奮又緊張，不知該說什麼。謝衣鳳和這對身障小兄弟閒話家常，教他們貼春聯，直到中午才離去。

謝衣鳳表示，疫情影響經濟發展，她從聯合報報導得知彰化家扶中心募集年菜狀況不理想，她以財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會的名義，認捐300份年菜分送給南彰化偏鄉弱勢家庭，現場追加200箱泡麵，希望豐富弱勢家庭的年菜，溫暖他們的心。