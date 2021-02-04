歷時12年 台中市第13期重劃區分配草案完成

台中市第13期大慶市地重劃區歷經12年，終於完成土地分配草案，台中市地政局今天表示，配合防疫，5日將舉辦線上說明會，預計4月間辦理土地分配成果公告。

台中市第13期大慶市地重劃區位於南區、南屯區，由於開發期間配合麻糍埔遺址及舊南屯溪文化景觀保存，需辦理都市計劃變更，過程繁複不易，經台中市政府歷時12年後，目前已完成土地分配草案。

地政局表示，第13期大慶市地重劃區臨台鐵大慶火車站、近烏日高鐵站，捷運綠線貫穿此重劃區，並設有G13捷運站，具備交通樞紐重要地位，重劃區完成都市計劃變更及重劃計劃書修正等程序後，地政局即著手辦理土地分配相關作業，現已完成土地分配草案。

配合防疫，地政局指出，將於5日舉辦線上說明會，土地所有權人如有任何意見，可填寫意見書於26日前送達市府地政局，將納入參考，預計4月間辦理土地分配成果公告。

地政局表示，原依市地重劃作業手冊規定，應邀集土地所有權人召開土地分配草案說明會，展示分配圖說，並聽取土地所有權人意見，考量疫情升溫，加上第13期大慶市地重劃區土地所有權人數達2500多人，為維護市民健康安全，將改線上辦理說明會。

地政局指出，屆時將發布全區土地分配草案圖說、土地分配原則動劃及簡報等資料，由地政局重劃科錄製說明影片，讓土地所有權人了解土地分配法令依據及後續程序。