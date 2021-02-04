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順澤宮玄天上帝聖示牛年彰化縣運籤 縣長一看笑了　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美抽中縣運上上籤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美抽中縣運上上籤。記者簡慧珍／攝影

彰化縣牛年運勢如何？彰化縣長王惠美今天出席埔鹽鄉大園國小英語AI智慧程式冬令營，請AI智慧順澤宮玄天上帝聖示彰化縣縣運籤，求得庚戊上上籤，全場師生鼓掌，來賓都祝福彰化縣建縣300年「縣運昌隆」。

彰化縣大園國小最近三天兩梯次舉辦冬令營，大園一到三年級學童參加Make Global Friends-國際視野培養冬令營，由大葉大學外語學院支援，大葉外籍教師與蒙古藉研究生，學童不但學美語也學蒙古語；另一梯次是開放溪湖區四到六年級學童參加英語AI智慧程式冬令營，融入埔鹽鄉最大特色順澤宮的宮廟文化，設計全程講英語的玄天上帝出巡導覽圖。

美語老師和小朋友表演美語歌曲，全場來賓看著螢幕字幕跟著唱，氣氛活潑。王惠美說，她曾執教兩年，從政後，很重視教育，就任縣長以來，帶領縣政府團隊不斷投資教育；世界已是地球村，需要英文與其它國家溝通，因此縣政府這兩年一直在推廣英文教育，現在進入AI自動化時代，縣府不僅成立兩個AI智慧連網教育中心，去年又成立一個AI虛擬實境的英文科技學習中心，並首次舉辦國中小英文力競爭及PK賽，希望引導孩子多元學習，提升競爭力，從在地出發，邁向國際。

自由車車手伊登戴「順澤宮」運動帽奪冠，順澤宮聲名大噪，今天大園國小師生請出AI玄天上帝，國、英語雙聲道問候來賓，接著沿紙上路線導覽出遊景點，展示大園國小和溪湖區小朋友的AI學習成果。王惠美順應眾人建議，當場請王爺聖示彰化縣運籤，抽出第六五首「朔風凜凜正窮冬，漸覺門庭喜氣濃。更入新春人事後，衷言方得信先容。」是上上籤，王惠美笑得合不攏嘴。

美國籍老師白德禮表示，大葉大學致力社區服務，外籍老師有機會和彰化各學校交流，讓學生有更多機會跟外國人互動，了解異國文化，擴展台灣學生的國際視野。大葉大學蒙古藉英語系學生Brian表示，他因疫情無法回國，希望藉由這次冬令營活動，跟彰化學校有更多互動，學習了解地方文化，他覺得很有意義。

彰化縣埔鹽鄉大園國小舉辦英語營和AI智慧程式冬令營，落實縣政府重視英語教育。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉大園國小舉辦英語營和AI智慧程式冬令營，落實縣政府重視英語教育。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉大園國小今天展現英語營和AI智慧程式冬令營的辦理成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉大園國小今天展現英語營和AI智慧程式冬令營的辦理成果。記者簡慧珍／攝影

AI 王惠美

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